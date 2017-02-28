Бывшая "татушка" Юлия Волкова вернулась из ислама в православие

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NEWSru.com
вторник, 28 февраля 2017 г. 12:34
Бывшая участница группы t.A.t.u. Юлия Волкова, около 10 лет назад принявшая ислам, сообщила о своем возвращении в православие.
© Scanpix

Певица разместила в Instagram свою фотографию в храме перед иконой в Прощеное воскресенье и написала: "Простите меня за все. Сердцем и душой я с вами".

"Я вернулась обратно в свою веру, в свой дом, - цитирует ее агентство IslamNews. - Но еще раз скажу - Бог один и пути к нему разные, ищите свой путь и будьте счастливы".

Весной 2007 года Волкова вышла замуж за предпринимателя Парвиза Ясинова и ради своего возлюбленного приняла ислам. Мусульманский обряд бракосочетания Никях пара совершила в мечети в Дубае (ОАЭ). В том же году у них родился сын Самир. В марте 2010 года Волкова и Ясинов расстались.

Простите меня за все🙏🏼🙏🏼🙏🏼 душой и сердцем я с вами.

A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on Feb 26, 2017 at 8:26am PST


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