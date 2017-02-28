Бывшая "татушка" Юлия Волкова вернулась из ислама в православие

Бывшая участница группы t.A.t.u. Юлия Волкова, около 10 лет назад принявшая ислам, сообщила о своем возвращении в православие.
Певица разместила в Instagram свою фотографию в храме перед иконой в Прощеное воскресенье и написала: "Простите меня за все. Сердцем и душой я с вами".
"Я вернулась обратно в свою веру, в свой дом, - цитирует ее агентство IslamNews. - Но еще раз скажу - Бог один и пути к нему разные, ищите свой путь и будьте счастливы".
Весной 2007 года Волкова вышла замуж за предпринимателя Парвиза Ясинова и ради своего возлюбленного приняла ислам. Мусульманский обряд бракосочетания Никях пара совершила в мечети в Дубае (ОАЭ). В том же году у них родился сын Самир. В марте 2010 года Волкова и Ясинов расстались.