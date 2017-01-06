Бузова отомстила Тарасову

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Дни.ру
пятница, 6 января 2017 г. 16:49
Телеведущая Ольга Бузова нашла способ тихо отомстить своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Дотошные фанаты уличили популярную блондину в том, что она свела татуировку, которую делала в честь футболиста.
© Instagram

“С глаз долой, из сердца вон”, — именно так, скорее всего подумала ведущая “Дома-2” после после того как в ее паспорте появился штамп о разводе. Получив долгожданную свободу, Бузова стала скрывать правое запястье, где у нее всегда красовался посвященный Тарасову рисунок. Отныне руку блондинка прикрывает либо длинным руковом, либо черной повязкой.

Но этот загадочный аксессуар не стал большим секретом для поклонников, которые сразу поняли, что таким незатейливым способом она скрывает заживающую кожу после сведения татуировки. Примером для Бузовой стал ее бывший муж, который ликвидировал памятное тату задолго до официального развода. Взамен даты свадьбы и инициалов футболист сборной России сделал философскую запись Omnia fert aetas (“Время уносит все”).

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 1 2017 в 4:47 PST

При этом Бузова пока оставила без комментариев выводы своих фанатов. В праздничные дни телеблондинка с головой погрузилась в работу, тем самым избавив себя от неприятных воспоминаний. Накануне ведущая поработала на международном турнире по смешанным единоборствам в Пензе. “Это был мой первый опыт ведения подобных масштабных мероприятий, и надеюсь, не последний! В футболе я уже разбираюсь, надоело 😂😂😂 Буду изучать боевые искусства 👊🏻💪🏻🔝🔝”, — пошутила она.

Отметим, что стало причиной разрыва “Тарабузиков”, до сих пор точно неизвестно. В СМИ приводятся две самые распространенные версии: якобы Тарасов изменял Бузовой, и она больше не могла этого терпеть, и что Дмитрий мечтал о нормальной семье, рождении ребенка, а Ольга с головой окунулась в карьеру.

Дни.ру
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