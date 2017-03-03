Бутусов объявил о завершении деятельности группы "Ю-Питер"

NEWSru.com
пятница, 3 марта 2017 г. 15:43
Музыкальная группа "Ю-Питер" завершила свою творческую деятельность. Объявление об этом опубликовано на сайте коллектива.
© RIA / Scanpix

"Дорогие друзья! 26 февраля 2017 года, в день Прощеного Воскресенья, накануне Великого Поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа "Ю-Питер" завершила свою совместную деятельность", - говорится в сообщении, подписанном известным музыкантом Вячеславом Бутусовым.

Вячеслав Бутусов отметил, что "это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч". Он напомнил, что за время существования группа выпустила пять "прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда".

"Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы "Ю-Питер" за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается", - написал музыкант.

Бутусов сообщил, что он и его соратники приступают к подготовке грандиозного проекта - празднованию 35-летия группы Nautilus Pompilius ("Наутилус Помпилиус"), собирают новую команду и делают "жизнеутверждающую программу".

"Ю-Питер" - российская рок-группа, основанная в 2001 году лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и Юрием Каспаряном. 11 октября 2016 года коллективу исполнилось 15 лет.

Группа Nautilus Pompilius основана в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1982-1983 годах, когда началась совместная работа Вячеслава Бутусова и Дмитрия Умецкого над первым альбомом "Переезд". Всесоюзную известность "Наутилус Помпилиус" получил после выхода альбома "Разлука" в 1986 году. В ноябре 1988 года Бутусов распустил группу.

В конце 1989 года Вячеслав Бутусов переехал в Ленинград и набрал новый состав коллектива. После концерта в ГЦКЗ "Россия" 5 июня 1997 года и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила свое существование.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Адель отказалась от фейерверков на своих шоу из-за травмы сына

Adele
Британская певица валлийского происхождения Адель, которая на волне суперуспеха своего альбома "Hello" отправилась в мировой тур, решила отказаться от использования пиротехники на своих шоу. Причиной стала травма глаза, которую получил ее четырехлетний сын во время репетиции концерта в Австралии.

Бутусов объявил о завершении деятельности группы "Ю-Питер"

Бутусов объявил о завершении деятельности группы Ю-Питер
Музыкальная группа "Ю-Питер" завершила свою творческую деятельность. Объявление об этом опубликовано на сайте коллектива.

СМИ: допустившие ошибку на "Оскаре" наняли телохранителей из-за угроз

Oskarų statulėlė
Сотрудники аудиторской компании PwC Брайан Куллинан и Марта Руис, допустившие ошибку на церемонии вручения премии "Оскар", наняли телохранителей из-за угроз, сообщает NME.

"Утиные истории": первый трейлер обновленного сериала (1)

Утиные истории: первый трейлер обновленного сериала
На официальном канале компании Disney в сервисе YouTube опубликован первый трейлер популярного в 1980-е мультсериала "Утиные истории".

Анна Седокова: Я все профукала

Анна Седокова: Я все профукала
Анна Седокова призналась, что многие годы гналась за мнимым идеалом. Дошло до того, что она стала банкротом.
Facebook друзья
Rambler's Top100