Бутусов объявил о завершении деятельности группы "Ю-Питер"

"Дорогие друзья! 26 февраля 2017 года, в день Прощеного Воскресенья, накануне Великого Поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа "Ю-Питер" завершила свою совместную деятельность", - говорится в сообщении, подписанном известным музыкантом Вячеславом Бутусовым.

Вячеслав Бутусов отметил, что "это был долгий плодотворный 15-летний период, полный радостных открытий и волнительных встреч". Он напомнил, что за время существования группа выпустила пять "прекрасных полноценных альбомов, остающихся с нами навсегда".

"Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы "Ю-Питер" за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается", - написал музыкант.

Бутусов сообщил, что он и его соратники приступают к подготовке грандиозного проекта - празднованию 35-летия группы Nautilus Pompilius ("Наутилус Помпилиус"), собирают новую команду и делают "жизнеутверждающую программу".

"Ю-Питер" - российская рок-группа, основанная в 2001 году лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и Юрием Каспаряном. 11 октября 2016 года коллективу исполнилось 15 лет.

Группа Nautilus Pompilius основана в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1982-1983 годах, когда началась совместная работа Вячеслава Бутусова и Дмитрия Умецкого над первым альбомом "Переезд". Всесоюзную известность "Наутилус Помпилиус" получил после выхода альбома "Разлука" в 1986 году. В ноябре 1988 года Бутусов распустил группу.

В конце 1989 года Вячеслав Бутусов переехал в Ленинград и набрал новый состав коллектива. После концерта в ГЦКЗ "Россия" 5 июня 1997 года и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила свое существование.