Брянский пивбар пригрозил судом Анне Седоковой из-за ее беременности

lifenews.ru
понедельник, 20 февраля 2017 г. 09:57
Певице Анне Седоковой может грозить судебный иск от руководства брянского пивного ресторана “Даниловский паб”. 16 февраля в заведении должно состояться выступление знаменитости, о котором администрация паба договорилась с певицей еще несколько месяцев назад.
© Socialinio tinklo nuotr.

Буквально за неделю до концерта владельцев “Даниловского паба” огорошила новость о беременности Анны Седоковой, которую она полгода скрывала от журналистов и поклонников. В своем “инстаграме” звезда публиковала старые фото со стройной фигурой, а представители певицы рьяно опровергали новость о беременности исполнительницы. Не догадывались об интересном положении Анны и жители города Брянска.

— Когда мы договаривались с ней о выступлении, они словом не обмолвились о беременности, — рассказал pr-менеджер паба Михаил Михайленко. — Большинство наших клиентов — мужчины, они собирались прийти к нам, чтобы посмотреть на эффектную Анну Седокову. Вряд ли им понравится, что на сцене выступает беременная женщина.

Концертный директор Анны Седоковой Кирилл Павлов в разговоре с Лайфом пояснил, что беременность артистки не мешает её творческой деятельности, а от руководства брянского паба им лично никаких жалоб не поступало:

— О беременности Анны известно уже давно, у всех есть социальные сети. И её положение не мешает работе, выступление состоится по плану, — прокомментировал Кирилл Павлов.

По словам Михаила, в данный момент руководство “Даниловского паба” обсуждает возможность обращения в суд с иском против Анны Седоковой.

— Мы связывались с представителями Анны, чтобы они вернули нам гонорар, — продолжает Михаил. — Они сказали, что деньги возвращать не будут, а Анна будет выступать у нас.

Концертный директор Анны Седоковой Кирилл Павлов в разговоре с Лайфом пояснил, что беременность артистки не мешает ее творческой деятельности, а от руководства брянского паба им лично никаких жалоб не поступало:

— О беременности Анны известно уже давно, у всех есть социальные сети. И ее положение не мешает работе, выступление состоится по плану, — прокомментировал Кирилл Павлов.

lifenews.ru
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