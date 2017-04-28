Брэд Питт провел вечер с детьми впервые после начала развода

Lenta.ru
пятница, 28 апреля 2017 г. 12:42
Дети голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли впервые после начала бракоразводного процесса переночевали у отца, сообщает сайт In Touch Weekly.
Bradas Pittas
© Vida Press

Источник издания утверждает, что дети прибыли в дом Питта в сопровождении двух нянь, нанятых Джоли. "Сперва Брэд был против их присутствия, но Энжи настаивала, что так советовали психотерапевты, и он согласился", — рассказал он. Няни остались с детьми на ночь.

Во время обеда с отцом каждый ребенок просил разные блюда, однако повару Питта удалось угодить каждому. "Там был полный хаос", — говорит источник In Touch Weekly, но в итоге все остались довольны.

Издание подчеркивает, что на встрече присутствовали старшие сыновья Питта и Джоли Мэддокс и Пакс. По слухам, поводом для развода стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный актер ударил одного из них. Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анжелес семь недель расследовал обвинения, но не нашел подтверждений применения насилия.

Питт и Джоли воспитывают троих приемных детей: 15-летнего камбоджийца Мэддокса, 13-летнего вьетнамца Пакса и 12-летнюю эфиопку Захару. У пары также есть трое биологических детей: 10-летняя дочь Шайло и восьмилетние близнецы Нокс и Вивьен.

19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

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