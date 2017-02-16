Брэд Питт добился права свободно общаться со своими детьми

Lenta.ru
четверг, 16 февраля 2017 г. 15:51
Голливудский актер Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога. Об этом пишет InTouch со ссылкой на собственные источники в окружении знаменитостей.
Bradas Pittas su vaikais
© Vida Press nuotr.

По словам инсайдера, 53-летний Питт уже дважды забирал детей, живущих с матерью, на ночевки в свое новое жилье. "К концу февраля или началу марта он надеется добиться права забирать их на неделю", — рассказал информатор СМИ.

С отцом провели время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс. Двое старших приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, не ночевали у актера. Их отношения с Питтом остаются напряженными.

Как напоминает издание, согласно временному соглашению, подписанному после того, как Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, Питту запрещалось видеться с детьми без наблюдения специалистов. Бывшая жена обвинила его в жестоком обращении с Мэддоксом, но Федеральное бюро расследований и калифорнийская соцслужба не нашли доказательств этого утверждения. Все подозрения с актера были сняты.

В сентябре 2016 года сообщалось, что во время полета семьи Джоли-Питтов между Брэдом и 15-летним Мэддоксом произошла ссора. Анонимные свидетели происшествия сообщили в департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес, что отец применил к подростку физическое и эмоциональное насилие.

19 сентября Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

Питт и Джоли состояли в отношениях с 2005 года и поженились в 2014 году. Пара воспитывает трех приемных и трех биологических детей.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Брэд Питт добился права свободно общаться со своими детьми

Bradas Pittas su vaikais
Голливудский актер Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли добился права проводить время с их общими детьми без наблюдающего психолога. Об этом пишет InTouch со ссылкой на собственные источники в окружении знаменитостей.

СМИ: Мелания Трамп несчастна в роли первой леди (1)

СМИ: Мелания Трамп несчастна в роли первой леди
Издание US Magazine рассказало о несчастной первой леди США Меланье Трамп. По словам источников, супруга американского президента Дональда Трампа пытается справиться с реалиями своей новой роли и с сопутствующим вниманием.

ФОТО: Опубликованы ранее неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро (2)

ФОТО: Опубликованы ранее неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро
В Сети появились шесть ранее неизвестных цветных фотографий легендарной американской актрисы Мэрилин Монро. Снимки были сделаны 8 июля 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины "Неприкаянные". На них запечатлена 34-летняя актриса, беременная от партнера по фильму "Займемся любовью" французского певца и актера Ива Монтана, сообщает The Daily Mail.

ФОТО: Мадонна показала грудь в смелой фотосессии для Vogue (3)

ФОТО: Мадонна показала грудь в смелой фотосессии для Vogue
55-летняя поп-звезда Мадонна стала героиней номера итальянского Vogue, снявшись в смелой фотосессии.

ФОТО И ВИДЕО: Татьяна Тарасова с размахом отпраздновала юбилей (1)

ФОТО И ВИДЕО: Татьяна Тарасова с размахом отпраздновала юбилей
Праздник тренера прошел в самом сердце столицы. Пожелать Татьяне Анатольевне счастья, здоровья и всего наилучшего пришли ее коллеги, друзья и близкие. Среди гостей звезды спорта были Алла Пугачева, Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Вячеслав Зайцев, Илья Авербух и многие другие, пишет Starhit.
Facebook друзья
Rambler's Top100