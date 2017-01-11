Братья Коэн снимут свой первый сериал

NEWSru.com
среда, 11 января 2017 г. 15:36
Известные американские режиссеры Итан и Джоэл Коэны впервые за свою карьеру снимут сериал для телеканала Annapurna Television. Они же напишут сценарий к многосерийному фильму в жанре вестерн "Баллада Бастера Скраггса", сообщает Variety. Коэны также станут продюсерами проекта вместе с Меган Эллисон и Сью Наэгл.
© Shutterstock nuotr.

Подробности содержания пока неизвестны, однако сообщается, что в сериале будет шесть сюжетных линий.

Итан и Джоэл Коэны сняли такие известные картины, как "Большой Лебовски", "Старикам тут не место" и "После прочтения сжечь". Последняя картина братьев "Да здравствует Цезарь!" вышла на экраны в 2016 году.

Коэны уже работали в жанре вестерна. Так, в декабре 2010 года вышла картина "Железная хватка", которая стала самым кассовым их фильмом и одним из самых успешных вестернов в истории кинематографа. Картина претендовала на премию Американской киноакадемии "Оскар" в 10 номинациях, однако не выиграла ни в одной из них, уступив основные награды лентам "Король говорит!" и "Боец".

Братья Коэн являются обладателями четырех премий "Оскар", двух премий BAFTA, "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и еще более 70 наград ведущих кинематографических конкурсов и фестивалей.

NEWSru.com
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