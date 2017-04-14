Брат Эдди Мерфи скоропостижно скончался от рака

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пятница, 14 апреля 2017 г. 11:18
Эдди Мерфи и его семья переживают тяжелую утрату. Накануне в одной из больниц Нью-Йорка ушел из жизни его брат Чарли. Мужчине было 57 лет. По информации близких, он проходил курс химиотерапии, так как некоторое время назад у него обнаружили лейкемию. Зарубежные таблоиды утверждают, что процедуры помогали комику, и его состояние улучшалось, поэтому никто не ожидал, что он умрет. По некоторым данным, родственники были шокированы известием о его кончине, пишет Starhit,
Eddie Murphy (Klubas.lt)
© Scanpix

“Чарли наполнял нашу семью любовью и смехом. Каждый день мы будем чувствовать, что его больше нет рядом. Спасибо вам за соболезнования и молитвы”, — говорится в заявлении близких Мерфи.

К слову, несколько лет назад супруга Чарли, Тиша Тейлор, также умерла от онкологии, оставив комика с тремя детьми. Чарли известен по ролям в картинах “Ночь в музее”, “Звезды бара” и “Тысяча смертей”, “Шоу Шаппелла”. В некоторых кинолентах он снимался вместе со своим братом Эдди. Последние пару лет Чарли гастролировал в составе стендап-группы “The Comedy Get Down”.

Коллега Мерфи вспомнил, каким был артист. “Он всегда бежал домой к детям после выступлений”, — отметил Д. Л. Хагли на странице в социальной сети. Люди оставляют соболезнования под коллажем из снимков Чарли.

Напомним, что братья Мэрфи были очень дружны, а в юности работали в различных стендап-клубах. Потом Эдди заметили, и он начал покорять киноиндустрию. Чарли никогда не завидовал славе родственника и поддерживал его на всех громких кинопоказах и премьерах.

В одном из интервью младший из братьев Мерфи объяснил, почему ушел из стэндапа. “Это перестало быть весело. А весело перестало быть потому, что стало сложнее придумать что-то новое. Заметьте, это было еще до интернета”. Я подумал — может, пора сделать перерыв. И перерыв просто стал очень длинным. А потом началось движение вокруг лейбла Def Jam с другими чернокожими комиками, ну и это уже другая история. Я все ленился и думал: “Я еще могу заняться стендапом”. И теперь я уже не так далек от этого”, — рассказывал Эдди.

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Брат Эдди Мерфи скоропостижно скончался от рака

Eddie Murphy (Klubas.lt)
Эдди Мерфи и его семья переживают тяжелую утрату. Накануне в одной из больниц Нью-Йорка ушел из жизни его брат Чарли. Мужчине было 57 лет. По информации близких, он проходил курс химиотерапии, так как некоторое время назад у него обнаружили лейкемию. Зарубежные таблоиды утверждают, что процедуры помогали комику, и его состояние улучшалось, поэтому никто не ожидал, что он умрет. По некоторым данным, родственники были шокированы известием о его кончине, пишет Starhit,

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