Брат Эдди Мерфи скоропостижно скончался от рака

“Чарли наполнял нашу семью любовью и смехом. Каждый день мы будем чувствовать, что его больше нет рядом. Спасибо вам за соболезнования и молитвы”, — говорится в заявлении близких Мерфи.

К слову, несколько лет назад супруга Чарли, Тиша Тейлор, также умерла от онкологии, оставив комика с тремя детьми. Чарли известен по ролям в картинах “Ночь в музее”, “Звезды бара” и “Тысяча смертей”, “Шоу Шаппелла”. В некоторых кинолентах он снимался вместе со своим братом Эдди. Последние пару лет Чарли гастролировал в составе стендап-группы “The Comedy Get Down”.

Коллега Мерфи вспомнил, каким был артист. “Он всегда бежал домой к детям после выступлений”, — отметил Д. Л. Хагли на странице в социальной сети. Люди оставляют соболезнования под коллажем из снимков Чарли.

Напомним, что братья Мэрфи были очень дружны, а в юности работали в различных стендап-клубах. Потом Эдди заметили, и он начал покорять киноиндустрию. Чарли никогда не завидовал славе родственника и поддерживал его на всех громких кинопоказах и премьерах.

В одном из интервью младший из братьев Мерфи объяснил, почему ушел из стэндапа. “Это перестало быть весело. А весело перестало быть потому, что стало сложнее придумать что-то новое. Заметьте, это было еще до интернета”. Я подумал — может, пора сделать перерыв. И перерыв просто стал очень длинным. А потом началось движение вокруг лейбла Def Jam с другими чернокожими комиками, ну и это уже другая история. Я все ленился и думал: “Я еще могу заняться стендапом”. И теперь я уже не так далек от этого”, — рассказывал Эдди.