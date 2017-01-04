Божена Рынска уехала из России

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среда, 4 января 2017 г. 17:46
Светский обозреватель Божена Рынска, поглумившаяся над смертью журналистов “НТВ” в авиакатастрофе Ту-154, намекнула, что уехала из России, пишет “Комсомольская правда”.
Божена Рынска
© RIA/Scanpix

“Океан теплый и очень приятный. Ура”, — написала Рынска в соцсети, не уточнив, где именно она находится

На прошлой неделе Рынска в одном из интервью заявила, что покидать Россию не собирается.

Напомним, 25 декабря скандальна обозревательница поглумилась над смертью членов съемочной группы “НТВ” при крушении самолета Ту-154 под Сочи. Она “пожалела” артистов Ансамбля имени Александрова, заявив, что лучше бы разбился лайнер, полный журналистов телеканала.

Провокационное заявление вызвало большой резонанс. Петиция о лишении эпатажной москвички гражданства собрала более 100 тысяч подписей. А в Генпрокуратуре заявили, что ей может грозить уголовное дело за возбуждение ненависти.

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