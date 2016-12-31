Божена Рынска грубо обозвала россиян

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Dni.ru
суббота, 31 декабря 2016 г. 13:54
Светская львица Божена Рынска заявила, что любит лучшую часть граждан России – 14 процентов. Остальные, по ее мнению – это дрянной народ.
Божена Рынска
© RIA/Scanpix

"Я люблю этот город, я люблю эту квартиру. Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России, – рассказала она. – Остальной народ везде по определению дрянной. В каких-то странах его воспитывают и просвещают. А у нас его нарочно отупляют".

Кроме того, Рынска призналась, что могла бы работать в политике. "Если бы Навальный был у руля, я бы, наверное, поработала бы годик-другой муниципальным депутатом, чтобы привести в порядок район", – цитирует ее "Открытая Россия".

Ранее Божена заявила, что не уедет из России, и объяснила, что своим постом в Facebook выразила исключительно свое мнение. "Я всего лишь чувствовала ликование от того, что люди, чуть не убившие меня, сами отправились в ад. Я испытала торжество, вылила его на эмоциях, ну и понеслась писать губерния по кочкам", – заявила Божена.

Напомним, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому".

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