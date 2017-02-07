Боярский удивил поклонников образом без шляпы

Популярный певец и актер вызвал вопросы как ведущий шоу "Минута славы". Многим зрителям такой выбор кажется странным.

Ведущим нового сезона телеконкурса по поиску талантов "Минута славы" стал главный д`Артаньян российского кино Михаил Боярский. "Мне самому проще и интереснее сидеть в жюри, я уже привык, – признался актер в эфире Первого канала. А как ведущий... Я не вожак. Я ведомый по характеру своему".

Ставшую за много лет фирменным атрибутом черную шляпу Боярский в этом шоу сменил на берет. И это даже было обыграно в ролике в начале программы. Привычного шарфа с логотипом любимой футбольной команды "Зенит" тоже на актере в кадре нет. Продюсеры одели 67-летнего артиста в модный кардиган и хотели, таким образом, максимально осовременить его образ, придать шоу новое дыхание.

Но мнения зрителей по поводу участия любимого артиста в этом проекте не всегда восторженные. "Боярский... Ох, провал. Ужасный из него ведущий и поет отвратительно увы", "Мне не нравится Боярский как ведущий – он мучительно вспоминал слова в ролике рекламном", "Я смотрела первый выпуск, мне показалось Боярский в роли ведущего не совсем гармонично смотрится. Ему и правда больше подходит место в жюри. Все же и у Шепелева, и у Олешко больше опыта работы ведущими. Так что не особо Первый канал выиграл с такими перестановками", – высказываются зрители в социальных сетях о новом ведущем "Минуты славы". Многие замечают, что актер в этой роли смотрится комично и ждут возвращения в проект Дмитрия Шепелева.

Напомним, что на протяжении десяти лет существования в эфире этого проекта его ведущими становились Александр Олешко, Вилле Хаапасало, Александр Цекало, Егор Дружинин и многие другие артисты.