Борющаяся с наркоманией Борисова ошеломила решением

"Я люблю тебя за все ,что ты для меня сделала.Мы пережили с тобой страшное,непростое время", – обратилась к своей маме Борисова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).
По словам Даны, они обе изменились. "Теперь нам очень хорошо и понятно вдвоем.Я люблю тебя,мама", – отметила Борисова, добавив, что надеется услышать такие слова и от своей дочери.
Поклонники тут же поддержали Дану. "Молодцы! Все переживется, все перемелится и все будет хорошо! Идите вперед и оставьте прошлое в прошлом", "Очень рада что увидела у вас на страничке с ней.Значит вы сделали очень большой шаг в своей жизни!К хорошему и счастливому. Будьте вместе с мамой всю жизнь", "Такая ты умница Даночка! И мама твоя супер! Ты справишься со всеми трудностями", – написали пользователи Сети в комментариях.
Как сообщали Dni.Ru, именно мама Даны Екатерина Ивановна буквально поставила на уши всю страну, объявив о том, что ее дочь страдает пристрастием к алкоголю и наркотикам. Борисова была в ужасе от действий родственницы и отказывалась с ней общаться.
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