Бондарчук радуется рождению мальчика

Dni.ru
вторник, 15 августа 2017 г. 12:43
В семье знаменитого режиссера – долгожданное пополнение. Однако племянница Федора долго не могла решиться в третий раз стать мамой.
© Reuters/Scanpix

Племянница Федора Бондарчука Мария Бурляева родила сына. Для Натальи Бондарчук этой уже пятый внук. "Снова стала бабушкой. Маша рожала в Москве. Мальчик родился вчера в 14 часов 45 минут. Его вес – 3800 граммов, рост – 51 сантиметр", – цитирует актрису журнал "7Дней".

Вспомнила она и о своем детстве: "Символично, что, когда родители принесли меня из роддома, "поселили" в чемодане. Они бы и хотели сразу купить мне хорошую кроватку, но не было возможности – время послевоенное, тяжелое, люди жили очень скромно. В том же чемодане меня выносили на балкон "гулять", что и стало моим первым путешествием".

У Марии Бурляевой и Владимира Баграмова подрастают сыновья Артемий и Даниил. Наследница актрисы не думала, что они с мужем решат вновь стать родителями – ей было непросто управляться и с двумя мальчиками. "Хочу отрастить себе еще хотя бы две руки. Или клонироваться", – писала Мария в соцсети. У нее очень большая занятость в кино и в Театре имени Маяковского.

Что касается Федора Бондарчука, у него тоже есть внуки. Его сын Сергей с супругой Татой воспитывают дочерей Веру и Маргариту. Девочки успели подружиться с Паулиной Андреевой, роман с которой у режиссера начался в 2016 году.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Сын Собчак и Виторгана сказал первое слово (1)

Сын Собчак и Виторгана сказал первое слово
8-месячный Платон - сын телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана - начал говорить.

Бондарчук радуется рождению мальчика

Бондарчук радуется рождению мальчика
В семье знаменитого режиссера – долгожданное пополнение. Однако племянница Федора долго не могла решиться в третий раз стать мамой.

Малахов покинул Первый канал за полмиллиона

Малахов покинул Первый канал за полмиллиона
Стала известна сумма декретных ведущего "Пусть говорят". Она много меньше обычного заработка шоумена и кажется смешной.

Дэвид Линч посвятил новую серию "Твин Пикс" Дэвиду Боуи

Дэвид Линч посвятил новую серию Твин Пикс Дэвиду Боуи
Режиссер Дэвид Линч посвятил новую серию "Твин Пикс" музыканту Дэвиду Боуи, сообщает The Guardian.

Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи

Leonardo DiCaprio
Актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль художника и ученого-изобретателя Леонардо да Винчи в экранизации биографии гения эпохи Возрождения. Об этом сообщает портал Deadline Hollywood.
Facebook друзья