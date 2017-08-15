Бондарчук радуется рождению мальчика

В семье знаменитого режиссера – долгожданное пополнение. Однако племянница Федора долго не могла решиться в третий раз стать мамой.

Племянница Федора Бондарчука Мария Бурляева родила сына. Для Натальи Бондарчук этой уже пятый внук. "Снова стала бабушкой. Маша рожала в Москве. Мальчик родился вчера в 14 часов 45 минут. Его вес – 3800 граммов, рост – 51 сантиметр", – цитирует актрису журнал "7Дней".

Вспомнила она и о своем детстве: "Символично, что, когда родители принесли меня из роддома, "поселили" в чемодане. Они бы и хотели сразу купить мне хорошую кроватку, но не было возможности – время послевоенное, тяжелое, люди жили очень скромно. В том же чемодане меня выносили на балкон "гулять", что и стало моим первым путешествием".

У Марии Бурляевой и Владимира Баграмова подрастают сыновья Артемий и Даниил. Наследница актрисы не думала, что они с мужем решат вновь стать родителями – ей было непросто управляться и с двумя мальчиками. "Хочу отрастить себе еще хотя бы две руки. Или клонироваться", – писала Мария в соцсети. У нее очень большая занятость в кино и в Театре имени Маяковского.

Что касается Федора Бондарчука, у него тоже есть внуки. Его сын Сергей с супругой Татой воспитывают дочерей Веру и Маргариту. Девочки успели подружиться с Паулиной Андреевой, роман с которой у режиссера начался в 2016 году.