Большинство россиян поддержали отказ транслировать "Евровидение"

Не согласны с позицией канала 18% респондентов.

Также стало известно, что за пять лет число граждан РФ, хоть раз смотревших "Евровидение", выросло с 76% в 2012 году до 82% в 2017 году.

Доля постоянных зрителей (тех, кто старается следить за трансляциями ежегодно) не изменилась. Это по-прежнему 19%.