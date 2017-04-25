Большинство россиян поддержали отказ транслировать "Евровидение"

Gazeta.ru
вторник, 25 апреля 2017 г. 07:49
Три четверти россиян (75%) поддержали решение Первого канала отказаться от трансляции конкурса "Евровидение" на фоне ситуации с певицей Юлии Самойловой, которой Украина запретила въезд на свою территорию. Об этом сообщает ВЦИОМ на своем сайте.

Не согласны с позицией канала 18% респондентов.

Также стало известно, что за пять лет число граждан РФ, хоть раз смотревших "Евровидение", выросло с 76% в 2012 году до 82% в 2017 году.

Доля постоянных зрителей (тех, кто старается следить за трансляциями ежегодно) не изменилась. Это по-прежнему 19%.

Gazeta.ru
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Большинство россиян поддержали отказ транслировать "Евровидение"

Большинство россиян поддержали отказ транслировать Евровидение
Три четверти россиян (75%) поддержали решение Первого канала отказаться от трансляции конкурса "Евровидение" на фоне ситуации с певицей Юлии Самойловой, которой Украина запретила въезд на свою территорию. Об этом сообщает ВЦИОМ на своем сайте.

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