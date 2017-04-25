Большинство россиян поддержали отказ транслировать "Евровидение"

Три четверти россиян (75%) поддержали решение Первого канала отказаться от трансляции конкурса "Евровидение" на фоне ситуации с певицей Юлии Самойловой, которой Украина запретила въезд на свою территорию. Об этом сообщает ВЦИОМ на своем сайте.
Не согласны с позицией канала 18% респондентов.
Также стало известно, что за пять лет число граждан РФ, хоть раз смотревших "Евровидение", выросло с 76% в 2012 году до 82% в 2017 году.
Доля постоянных зрителей (тех, кто старается следить за трансляциями ежегодно) не изменилась. Это по-прежнему 19%.