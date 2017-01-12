Богиня с красной помадой: семь фактов о Ренате Литвиновой, которых вы не знали

В юности Рената Литвинова подрабатывала моделью…



A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Jan 10, 2017 at 6:48am PST





Родители Ренаты, врачи, расстались почти сразу после ее рождения. Воспитывала будущую актрису и режиссера мама, которой приходилось очень много работать, чтобы с маленькой зарплатой поднять на ноги дочку. Так что уже в девятом классе Литвинова начала работать — была моделью в рекламе драгоценностей. Благодаря высокому росту ей позже предложили попробовать себя и на подиуме, но в то же самое время будущая актриса и режиссер поступила во ВГИК. И с карьерой модели решила распрощаться.

…но не считала себя фотогеничной

A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Jan 5, 2017 at 6:35am PST

Несмотря на то что внешность Литвиновой еще во времена студенчества явно нравилась окружающим (не просто так ведь ее звали в манекенщицы), она, по собственному признанию, долгое время считала себя "нефотогеничной, зажатой" и не хотела сниматься в кино. Переубедить Ренату удалось Кире Муратовой, которая в 1994 году сняла ее в картине "Увлеченья". Впрочем, сниматься Литвинова все равно до сих пор не очень-то любит: куда больше ей нравится находиться по другую сторону камеры.

A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Dec 15, 2016 at 11:13pm PST



Все детские мечты Литвиновой сбылись







Рената верит, что "люди недооценивают способность мечтать". Так, по ее словам, самые заветные ее детские желания исполнились. В общем, по мнению актрисы и режиссера, нужно верить в то, что мечты сбываются, — и тогда это действительно произойдет.

Любимый писатель Ренаты — Николай Гоголь



A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Dec 28, 2016 at 6:29am PST



По мнению Литвиновой, не любить русскую классику нельзя: если не читал великих, "не понимаешь, в чем ценность нашей страны". Больше всего актриса ценит Гоголя, Достоевского, Бунина.

Жить в этом мире нужно, по мнению Ренаты, ради любви







A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Dec 12, 2016 at 7:29am PST



Рената Литвинова уверена, что люди сами придумывают и определяют для себя, для чего существуют. Никакого "универсального" смысла жизни, считает она, нет. И для самой актрисы и режиссера главная цель и оправдание жизни — это, как бы банально ни звучало, любовь.

A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Jan 1, 2017 at 3:32pm PST

Любимый праздник режиссера и актрисы — Новый год

Рената признавалась в одном из интервью, что обязательно загадывает желание, пока бьют куранты. Берет бумажку, пишет на ней мечту, сжигает, выпивает шампанское — вот и весь рецепт. Может, именно благодаря этому ритуалу сбывались детские желания самой неземной женщины отечественного кино?



А вот быт Рената ненавидит







A photo posted by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Dec 10, 2016 at 5:14am PST



Рутина, быт, наведение порядка — все это Литвинова недолюбливает. Это, кажется, для нее дело слишком "приземленное", "обычное".

