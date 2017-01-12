Богиня с красной помадой: семь фактов о Ренате Литвиновой, которых вы не знали

Сегодня Ренате Литвиновой исполняется 50 лет. Очаровательная, неземная, женственная, изящная, талантливая — это все о ней. В честь юбилея актрисы, сценариста и режиссера Леди.mail.ru собрал интересные факты ее биографии.
В юности Рената Литвинова подрабатывала моделью…
Родители Ренаты, врачи, расстались почти сразу после ее рождения. Воспитывала будущую актрису и режиссера мама, которой приходилось очень много работать, чтобы с маленькой зарплатой поднять на ноги дочку. Так что уже в девятом классе Литвинова начала работать — была моделью в рекламе драгоценностей. Благодаря высокому росту ей позже предложили попробовать себя и на подиуме, но в то же самое время будущая актриса и режиссер поступила во ВГИК. И с карьерой модели решила распрощаться.
…но не считала себя фотогеничной
Несмотря на то что внешность Литвиновой еще во времена студенчества явно нравилась окружающим (не просто так ведь ее звали в манекенщицы), она, по собственному признанию, долгое время считала себя "нефотогеничной, зажатой" и не хотела сниматься в кино. Переубедить Ренату удалось Кире Муратовой, которая в 1994 году сняла ее в картине "Увлеченья". Впрочем, сниматься Литвинова все равно до сих пор не очень-то любит: куда больше ей нравится находиться по другую сторону камеры.
Все детские мечты Литвиновой сбылись
Рената верит, что "люди недооценивают способность мечтать". Так, по ее словам, самые заветные ее детские желания исполнились. В общем, по мнению актрисы и режиссера, нужно верить в то, что мечты сбываются, — и тогда это действительно произойдет.
Любимый писатель Ренаты — Николай Гоголь
По мнению Литвиновой, не любить русскую классику нельзя: если не читал великих, "не понимаешь, в чем ценность нашей страны". Больше всего актриса ценит Гоголя, Достоевского, Бунина.
Жить в этом мире нужно, по мнению Ренаты, ради любви
Рената Литвинова уверена, что люди сами придумывают и определяют для себя, для чего существуют. Никакого "универсального" смысла жизни, считает она, нет. И для самой актрисы и режиссера главная цель и оправдание жизни — это, как бы банально ни звучало, любовь.
Любимый праздник режиссера и актрисы — Новый год
Рената признавалась в одном из интервью, что обязательно загадывает желание, пока бьют куранты. Берет бумажку, пишет на ней мечту, сжигает, выпивает шампанское — вот и весь рецепт. Может, именно благодаря этому ритуалу сбывались детские желания самой неземной женщины отечественного кино?
А вот быт Рената ненавидит
Рутина, быт, наведение порядка — все это Литвинова недолюбливает. Это, кажется, для нее дело слишком "приземленное", "обычное".