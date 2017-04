Бобу Дилану спустя пять месяцев наконец вручили Нобелевскую премию

Американский исполнитель и автор песен Боб Дилан в субботу, 1 марта, наконец получил Нобелевскую медаль и диплом за литературные достижения. Лауреатом премии он стал еще пять месяцев назад, однако церемонию вручения наград, которая состоялась 10 декабря 2016 года, музыкант не посетил.

В соответствии с пожеланиями Боба Дилана вручение происходило в камерной обстановке, никого из представителей СМИ там не было. Присутствовали только сам музыкант и члены академии. Как передает ТАСС, об этом телеканалу SVT рассказали член Шведской академии Хорас Энгдаль и постоянный секретарь академии Сара Даниус.

Предполагается, что певец также передал записанную на видео Нобелевскую лекцию. Согласно правилам, выступление с лекцией - обязательное условие для получения денежной составляющей премии в размере 8 миллионов крон (909 тысяч долларов).

О том, что награждение музыканта пройдет в частном порядке, когда он приедет в Стокгольм давать концерты, ранее на этой неделе узнал телеканал BBC. По данным журналистов, Дилан категорически отказался читать нобелевскую лекцию, но согласился отправить ее запись.

Напомним, премия присуждена Дилану за "создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции". Имя лауреата в области литературы стало главным сюрпризом церемонии прошлого года. Он стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии за всю ее историю.

Творческая карьера 75-летнего американского автора-исполнителя, художника, писателя и актера Боба Дилана продолжается уже более пяти десятилетий. Его самыми известными песнями считаются Like a Rolling Stone, Blowin' in the Wind, Knockin' on Heaven's Door и Mr. Tambourine Man. На счету Дилана более 50 альбомов и девять премий "Грэмми". В 1988 году он вошел в Зал славы рок-н-ролла.