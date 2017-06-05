Боб Дилан написал свою Нобелевскую лекцию

Deutsche Welle
понедельник, 5 июня 2017 г. 19:15
Шведская королевская академия получила и выложила у себя на сайте Нобелевскую речь лауреата премии по литературе американского рок-музыканта с одесскими корнями Боба Дилана.
Bobas Dylanas
© Scanpix

Легендарный американский поэт и музыкант Боб Дилан выполнил условие для получения денежной части Нобелевской премии. В понедельник, 5 июня, Шведская королевская академия в Стокгольме сообщила о получении Нобелевской лекции лауреата по литературе.

Лекция Дилана должна была быть отправлена академикам до 10 июня 2017 года, и теперь он может рассчитывать на 8 миллионов шведских крон (почти миллион долларов). Такое условие выдвигается только лауреатам Нобелевской премии в области литературы.

Текст в академии назвали "необычным и красноречивым". Его можно прослушать и прочитать на сайте Шведской королевской академии.

Медаль и диплом Нобелевской премии Дилану вручили в апреле, когда он находился в Швеции с концертами. На церемонии награждения нобелевских лауреатов в декабре он не присутствовал. Более того, в течение нескольких недель после присуждения Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе в октябре 2016 года члены жюри не могли с ним связаться.

Первый из музыкантов

Боб Дилан стал первым в истории музыкантом, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Решение было обнародовано 13 октября 2016 года, после чего Дилан в течение двух недель никак не комментировал это событие.

Лауреат Нобелевской премии по литературе с одесскими корнями сочинил более 500 песен.

Его наградили за "создание новых средств поэтической выразительности внутри великой американской песенной традиции".

Deutsche Welle
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Боб Дилан написал свою Нобелевскую лекцию

Bobas Dylanas
Шведская королевская академия получила и выложила у себя на сайте Нобелевскую речь лауреата премии по литературе американского рок-музыканта с одесскими корнями Боба Дилана.

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