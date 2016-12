Билл Гейтс завалил незнакомую девушку подарками на Рождество

По условиям праздничной акции, пользователи Reddit тянут жребий, в ходе которого выясняется, кто и кому будет делать подарок в честь Рождества. Частому посетителю портала и по совместительству одному из самых богатых людей мира Гейтсу, уже в четвертый раз принимающему участие в "Тайном Санте", досталась девушка с ником Aerrix (настоящее имя Алисия).

Отмечается, что Алисия участвовала во флешмобе в прошлом году, но тогда ее "тайный Санта" никак не проявил себя. Однако в этот раз Гейтс ответственно подошел к заданию — внимательно изучил аккаунт женщины и подобрал подарки, максимально соответствующие ее интересам.

"I WON SECRET SANTA...BILL GATES WAS MY SANTA!"

