Билл Гейтс завалил незнакомую девушку подарками на Рождество

По условиям праздничной акции, пользователи Reddit тянут жребий, в ходе которого выясняется, кто и кому будет делать подарок в честь Рождества. Частому посетителю портала и по совместительству одному из самых богатых людей мира Гейтсу, уже в четвертый раз принимающему участие в "Тайном Санте", досталась девушка с ником Aerrix (настоящее имя Алисия).

Отмечается, что Алисия участвовала во флешмобе в прошлом году, но тогда ее "тайный Санта" никак не проявил себя. Однако в этот раз Гейтс ответственно подошел к заданию — внимательно изучил аккаунт женщины и подобрал подарки, максимально соответствующие ее интересам.

"I WON SECRET SANTA...BILL GATES WAS MY SANTA!" See what he got u/Aerrix for Secret Santa (& how she reacted) on https://t.co/h3P1crCZVG pic.twitter.com/6DIq4xaci6— Reddit (@reddit) December 16, 2016

В итоге основатель Microsoft подарил ей меч из The Legend of Zelda, консоль Xbox One, три разноцветных контроллера, несколько дисков с видеоиграми, кулинарную книгу, восьмибитную приставку Nintendo, множество теплых вещей и три своих любимых фильма: "Марсианин", "Конец тура" и "Поверь: история Эдди Иззарда".

К посылке также прилагалось письмо, написанное рукой Гейтса. "Я не могу поверить, что ваш тайный Санта ничего вам не подарил в прошлом году. Чтобы поддержать вашу веру в сообщество Reddit, я хочу сделать вам несколько подарков. Очень надеюсь, что они вам понравятся. Также я совершил пожертвование от вашего имени в Code.org, чтобы больше студентов смогли изучать информатику. С наилучшими пожеланиями из Сиэтла, Билл Гейтс", — говорилось в письме.

По словам Алисии, сначала она не смогла понять, откуда в ее гостиной взялась такая огромная гора подарков. Но когда женщина пришла в себя, радости ее не было предела. "Специальное Minecraft-издание Xbox One! Огромное-огромное спасибо, мистер Гейтс! Я никогда не забуду это Рождество!" — поблагодарила она.