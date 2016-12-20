Билл Гейтс завалил незнакомую девушку подарками на Рождество

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Lenta.ru
вторник, 20 декабря 2016 г. 19:00
Основатель и крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс поучаствовал в ежегодном флешмобе "Тайный Санта" на Reddit и завалил одну из посетительниц портала подарками, сообщает Business Insider.
© Vida Press

По условиям праздничной акции, пользователи Reddit тянут жребий, в ходе которого выясняется, кто и кому будет делать подарок в честь Рождества. Частому посетителю портала и по совместительству одному из самых богатых людей мира Гейтсу, уже в четвертый раз принимающему участие в "Тайном Санте", досталась девушка с ником Aerrix (настоящее имя Алисия).

Отмечается, что Алисия участвовала во флешмобе в прошлом году, но тогда ее "тайный Санта" никак не проявил себя. Однако в этот раз Гейтс ответственно подошел к заданию — внимательно изучил аккаунт женщины и подобрал подарки, максимально соответствующие ее интересам.

В итоге основатель Microsoft подарил ей меч из The Legend of Zelda, консоль Xbox One, три разноцветных контроллера, несколько дисков с видеоиграми, кулинарную книгу, восьмибитную приставку Nintendo, множество теплых вещей и три своих любимых фильма: "Марсианин", "Конец тура" и "Поверь: история Эдди Иззарда".

К посылке также прилагалось письмо, написанное рукой Гейтса. "Я не могу поверить, что ваш тайный Санта ничего вам не подарил в прошлом году. Чтобы поддержать вашу веру в сообщество Reddit, я хочу сделать вам несколько подарков. Очень надеюсь, что они вам понравятся. Также я совершил пожертвование от вашего имени в Code.org, чтобы больше студентов смогли изучать информатику. С наилучшими пожеланиями из Сиэтла, Билл Гейтс", — говорилось в письме.

По словам Алисии, сначала она не смогла понять, откуда в ее гостиной взялась такая огромная гора подарков. Но когда женщина пришла в себя, радости ее не было предела. "Специальное Minecraft-издание Xbox One! Огромное-огромное спасибо, мистер Гейтс! Я никогда не забуду это Рождество!" — поблагодарила она.

Lenta.ru
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