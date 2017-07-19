Бибер проиграл борьбу за самую популярную песню в потоковых сервисах

Gazeta.ru
среда, 19 июля 2017 г. 11:35
Хит Despacito певца Луиса Фонси стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах, сообщает "Би-би-си". Это произошло через шесть месяцев после выхода сингла.
Justinas Bieberis
© Vida Press

Количество прослушиваний Despacito достигло 4,6 млрд, что позволило песне обойти хит Джастина Бибера Sorry.

"Я из Пуэрто-Рико, живу в Майами. Прямо сейчас мы живем в интересное время, когда люди пытаются нас разделить. Они хотят строить стены", – заявил Фонси. По его словам, он гордится, что песня объединяет людей и культуры.

Despacito вышла в январе и стала хитом в Латинской Америке. Англоязычный мир узнал о композиции благодаря Биберу, который услышал песню в ночном клубе, после чего появилась версия Despacito (Remix). Этот вариант и стал феноменом в стриминговых сервисах.

Третье место в списке самых популярных песен занимает Shape of You Эда Ширана.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Татьяна Буланова: жду новой любви (3)

Татьяна Буланова: жду новой любви
Певица стала участницей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". После выступления она пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.

Обнажившего зад на "Евровидении" пранкера оштрафовали на 327 долларов

Обнажившего зад на Евровидении пранкера оштрафовали на 327 долларов
Украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, оголивший ягодицы во время выступления Джамалы в финале "Евровидения-2017" в Киеве, приговорен к штрафу в размере 8500 гривен (327 долларов), сообщает УНИАН.

Басков попросил Кадырова стать свидетелем на его свадьбе с Лопыревой (1)

Басков попросил Кадырова стать свидетелем на его свадьбе с Лопыревой
Николай Басков попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова стать свидетелем на его свадьбе с телеведущей Викторией Лопыревой.

Бибер проиграл борьбу за самую популярную песню в потоковых сервисах

Justinas Bieberis
Хит Despacito певца Луиса Фонси стал самой популярной песней во всех стриминговых сервисах, сообщает "Би-би-си". Это произошло через шесть месяцев после выхода сингла.

Роналду подтвердил беременность своей подруги

Роналду подтвердил беременность своей подруги
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вскоре вновь станет отцом. В интервью изданию El Mundo футболист подтвердил, что его подруга Джорджина Родригес подарит ему еще одного ребенка.
Facebook друзья