"Би-би-си" ответила на жалобы по поводу первой женщины в роли Доктора Кто

Корпорация "Би-би-си" ответила на жалобы по поводу кастинга в сериал "Доктор Кто", передает Independent. Ранее стало известно, что главную роль в этом телешоу впервые сыграет женщина.
Некоторые зрители оказались недовольны приглашением актрисы Джоди Уиттакер в проект.
В "Би-би-си" напомнили, что Доктор Кто – это инопланетянин, способный менять пол.
Кроме того, в корпорации сказали, что Уиттакер не просто талантливая актриса, у нее есть смелое и яркое видение своего образа в "Докторе Кто". В "Би-би-си" уверены, что героиня Уиттакер станет культовой.