Кроме того, в корпорации сказали, что Уиттакер не просто талантливая актриса, у нее есть смелое и яркое видение своего образа в "Докторе Кто". В "Би-би-си" уверены, что героиня Уиттакер станет культовой.

В "Би-би-си" напомнили, что Доктор Кто – это инопланетянин, способный менять пол.

"Би-би-си" ответила на жалобы по поводу первой женщины в роли Доктора Кто

Звездами нового календаря Pirelli станут только темнокожие Супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Вупи Голдберг и музыкант Шон Комбс (также известный как Пафф Дэдди, Пи Дидди и просто Дидди) стали героями нового календаря Pirelli, сообщает The Fashion Law.

"Би-би-си" ответила на жалобы по поводу первой женщины в роли Доктора Кто Корпорация "Би-би-си" ответила на жалобы по поводу кастинга в сериал "Доктор Кто", передает Independent. Ранее стало известно, что главную роль в этом телешоу впервые сыграет женщина.

Елена Яковлева женила сына В начале июля наследник звезды сериала “Каменская” Денис Шальных сыграл тайную свадьбу с возлюбленной Викторией Мельниковой. О торжестве пара сообщила только самым близким друзьям, пишет Starhit.

Жена Григория Лепса рассказала об алкогольной зависимости мужа 16 июля известному музыканту и продюсеру, наставнику шоу “Голос” Григорию Лепсу исполнится 55 лет. В канун юбилея одного из самых любимых публикой артиста Первый канал показал документальный фильм “Григорий Лепс. По наклонной вверх”, пишет Starhit.