"Би-би-си" ответила на жалобы по поводу первой женщины в роли Доктора Кто

bbcrussian.com
четверг, 20 июля 2017 г. 16:14
Корпорация "Би-би-си" ответила на жалобы по поводу кастинга в сериал "Доктор Кто", передает Independent. Ранее стало известно, что главную роль в этом телешоу впервые сыграет женщина.

Некоторые зрители оказались недовольны приглашением актрисы Джоди Уиттакер в проект.

В "Би-би-си" напомнили, что Доктор Кто – это инопланетянин, способный менять пол.

Кроме того, в корпорации сказали, что Уиттакер не просто талантливая актриса, у нее есть смелое и яркое видение своего образа в "Докторе Кто". В "Би-би-си" уверены, что героиня Уиттакер станет культовой.

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