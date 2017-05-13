Беременной участнице "Евровидения" сделали предложение в прямом эфире

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SHOWTIME!
суббота, 13 мая 2017 г. 11:05
Македонская участница конкурса "Евровидение-2017", который в эти дни проходит в Киеве, Яна Бурческа получила предложение руки и сердца в прямом эфире , сообщает Gazeta.ru со ссылкой на "Би-би-си".

Это произошло во время второго полуфинала, 11 мая. Во время зрительского голосования Бурческа заявила, что беременна, и представила отца своего будущего ребенка – Александра.

Возлюбленный певицы взял микрофон, встал на одно колено и сказал: "Я ждал верного момента. Я тебя очень люблю. Ты выйдешь за меня замуж?" Бурческа ответила согласием. Пара обнялась, и жених вручил невесте кольцо.

"Даже не знаю, что сказать. Это наше первое предложение на "Евровидении", – заявил ведущий Тимур Мирошниченко. В финал конкурса Бурческа не попала.

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