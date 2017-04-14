Беременная жена Джорджа Клуни отказывается с ним спать

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пятница, 14 апреля 2017 г. 11:29
В скором времени Джордж Клуни и его супруга Амаль станут родителями. По словам звезды кино, они с нетерпением ждут появления на свет близнецов. Актер рассказывал журналистам, что был очень счастлив, когда узнал о беременности жены. Однако, по информации зарубежных таблоидов, уже несколько недель Амаль жалуется на поведение Джорджа, пишет Starhit.
© Vida Press

Как пишут издания, в третьем триместре избранница знаменитости столкнулась с некоторыми проблемами. Будущая мама плохо спит, так как большой живот мешает принимать удобные позы. Однако, по данным журналистов, женщина также жалуется на поведение мужа.

“Он храпит как монстр. Особенно если махнет перед сном пару стопок текилы. При этом она встает чуть ли не каждый час, чтобы воспользоваться дамской комнатой”, — сообщил источник одному из зарубежных порталов.

Чтобы решить эту проблему, Амаль выселила Джорджа в другую комнату. Вероятно, муж с пониманием отнесся к такой ситуации. По утрам они вместе завтракают и мило болтают. Актер очень любит класть руки на живот избранницы и чувствовать, как там шевелятся малыши.

Клуни готов пойти на все ради близнецов. Однако несколько месяцев назад актер не был готов вновь стать отцом. Знакомые пары говорили, что эта тема не раз провоцировала скандалы между супругами.

“Амаль постоянно давила на Джорджа, требуя завести детей. Сначала он неохотно согласился, но впоследствии отказался от своих слов. Поэтому Амаль раздавлена. В данный момент они живут разными жизнями…” — говорили в декабре минувшего года друзья Клуни.

К счастью, пара смогла уладить все конфликты и избежать расставания. Напомним, что Амаль Аламуддин вышла замуж за Джорджа Клуни осенью 2014 года. Свадьба адвоката и актера состоялась в Венеции. Влюбленные и их гости прибывали на торжественное мероприятие по каналам. На празднике веселились Синди Кроуфорд, Билл Мюррей, Боно, Анна Винтур, Мэтт Дэймон и многие другие. К тому же, за церемонией наблюдали многочисленные поклонники звезды кино, которые выстроились вдоль набережных и мостов итальянского города.

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