Бэнкси подарит свою картину тем, кто проголосует против консерваторов

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Вести.Ru
вторник, 6 июня 2017 г. 08:22
Известный художник и мастер стрит-арта Бэнкси предложил избирателям нескольких округов города Бристоля в подарок свои картины, если они проголосуют против консерваторов на предстоящих 8 июня в Великобритании всеобщих выборах.
Naujas Banksy kūrinys Niujorke
© Reuters/Scanpix

В размещенном на сайте художника сообщении говорится, что избиратели должны сфотографировать и прислать ему свой бюллетень. Каждый, кто проголосует против тори, получит в подарок картину авторства Бэнкси, которая будет выпущена ограниченным тиражом 9 июня, сообщает Evening Standard.

На картинке, которая является вариацией известного произведения художника "Девочка с шаром", изображена девочка, выпускающая в небо воздушный шар, окрашенный в цвета британского флага. Предложение действительно только для избирателей в округах Bristol North West, Bristol West, North Somerset, Thornbury, Kingswood и Filton. Бристоль является родным городом художника.

Британские законы запрещают предлагать избирателям еду, напитки, развлечения или провизию, чтобы повлиять на их выбор или заставить отказаться от голосования. У избирателей могут возникнуть проблемы и при фотографировании бюллетеней. Распространение информации о голосовании или публикация индивидуального номера избирателя, содержащегося на каждом бюллетене, также является незаконным.

Примечание к сообщению на сайте художника гласит, что данная картинка является сувениром, она не нацелена на то, чтобы повлиять на выбор избирателя. не имеет денежной ценности, носит исключительно развлекательный характер и не подлежит перепродаже.

Официальных жалоб на Бэнкси в связи с подкупом избирателей в правоохранительные органы пока не поступало. Тем не менее, представитель Избирательной комиссии сообщил, что власти не рекомендуют никому фотографировать и рассылать третьим лицам снимки своих избирательных бюллетеней.

Вести.Ru
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