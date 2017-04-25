Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек вышел в свет впервые после подачи документов на развод с актрисой Дженнифер Гарнер. Как передает JustJared, для официального появления на публике лауреат премии "Оскар" выбрал визит на международный кинофестиваль AutFest в Калифорнии.
Это произошло через 10 дней после того, как Аффлек и Гарнер подали документы на развод.
На фестиваль артист приехал, чтобы получить приз за роль в фильме "Расплата", в котором сыграл героя с аутизмом.
По словам Аффлека, своей долгой карьерой в индустрии кино он обязан "толстой коже", которая необходима в этом бизнесе, поскольку успех и провал – стороны одной монеты.