Бен Аффлек вышел в свет впервые после подачи документов на развод

Это произошло через 10 дней после того, как Аффлек и Гарнер подали документы на развод.

На фестиваль артист приехал, чтобы получить приз за роль в фильме "Расплата", в котором сыграл героя с аутизмом.

По словам Аффлека, своей долгой карьерой в индустрии кино он обязан "толстой коже", которая необходима в этом бизнесе, поскольку успех и провал – стороны одной монеты.