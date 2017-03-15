Бен Аффлек рассказал, что прошел курс лечения от алкоголизма

NEWSru.com
среда, 15 марта 2017 г. 10:15
Известный голливудский актер и режиссер Бен Аффлек сообщил, что он прошел лечение от алкогольной зависимости.
© Vida Press

"Я завершил курс лечения от алкогольной зависимости; это то, с чем я имел дело в прошлом и с чем буду продолжать бороться", - написал актер на своей странице в Facebook.

Актер отметил, что хочет "жить полной жизнью и быть лучшим отцом" для своих детей. По его словам, это был первый из многих шагов на пути к полной победе над пристрастием к алкоголю.

Аффлек поблагодарил родственников и друзей за любовь, а также свою жену, актрису Дженнифер Гарнер, которая поддерживала его и заботилась об их детях в этот непростой период.

Два года назад супруги заявили о намерении развестись. Однако в начале марта 2017-го стало известно, что они решили отложить развод, чтобы сделать еще одну попытку сохранить брак.

Лауреат двух премий "Оскар" (за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" (совместно с Мэттом Дэймоном) и за фильм "Операция "Арго" (совместно с Джорджем Клуни и Грантом Хесловом) Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005 году. У них трое детей - две дочери и сын. Младший ребенок пары Самуэль родился в 2012 году. Ранее Аффлек уже лечился от алкоголизма - в частности, в 2001 году он прошел 30-дневный курс терапии.

NEWSru.com
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