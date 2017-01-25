Бельгийская модель Ханне Одиле призналась в интерсексуальности

Бельгийская модель Ханне Габи Одиле призналась в том, что она родилась с мужскими и женскими половыми признаками одновременно.

В 10-летнем возрасте ей удалили неопустившиеся яички из опасений, что они могут спровоцировать развитие рака.

Согласно статистике ООН, около 1,7% населения мира рождается с выраженными признаками обоих полов.

Одиле родилась с синдромом нечувствительности к андрогенам, при котором у девочек появляется мужской набор хромосом. В 18 лет бельгийка перенесла еще одну операцию - корректирующую вагинопластику.

"Мне очень важно разрушить табу здесь и сейчас. В наше время говорить об этом должно быть абсолютно нормально", - сказала модель в интервью USA Today. По словам Одиле, она хочет рассказать людям о том, что в интерсексуальности нет ничего ужасного и родителям не стоит водить детей на порой не обязательные операции. "Я знала, что не смогу иметь детей, что у меня не было менструаций. Я знала, что со мной что-то не так. Если б они были честными с самого начала, это не травмировало бы меня", - добавила Одиле.

Муж Ханны Джон Святек сказал, что очень гордится супругой и надеется, что ее история послужит примером для других интерсексуалов.