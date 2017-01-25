Бельгийская модель Ханне Одиле призналась в интерсексуальности

 (2)
bbcrussian.com
среда, 25 января 2017 г. 11:14
Бельгийская модель Ханне Габи Одиле призналась в том, что она родилась с мужскими и женскими половыми признаками одновременно.
© Vida Press

В 10-летнем возрасте ей удалили неопустившиеся яички из опасений, что они могут спровоцировать развитие рака.

Согласно статистике ООН, около 1,7% населения мира рождается с выраженными признаками обоих полов.

Одиле родилась с синдромом нечувствительности к андрогенам, при котором у девочек появляется мужской набор хромосом. В 18 лет бельгийка перенесла еще одну операцию - корректирующую вагинопластику.

"Мне очень важно разрушить табу здесь и сейчас. В наше время говорить об этом должно быть абсолютно нормально", - сказала модель в интервью USA Today. По словам Одиле, она хочет рассказать людям о том, что в интерсексуальности нет ничего ужасного и родителям не стоит водить детей на порой не обязательные операции. "Я знала, что не смогу иметь детей, что у меня не было менструаций. Я знала, что со мной что-то не так. Если б они были честными с самого начала, это не травмировало бы меня", - добавила Одиле.

Муж Ханны Джон Святек сказал, что очень гордится супругой и надеется, что ее история послужит примером для других интерсексуалов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Бельгийская модель Ханне Одиле призналась в интерсексуальности (2)

Бельгийская модель Ханне Одиле призналась в интерсексуальности
Бельгийская модель Ханне Габи Одиле призналась в том, что она родилась с мужскими и женскими половыми признаками одновременно.

Оскаровский комитет назвал номинантов премии

Kas laimės Oskarus?
В Лос-Анджелесе названы первые номинанты на премию Американской киноакадемии. В номинации "Лучший актер" на "Оскар" претендуют Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла-ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Дэнзел Вашингтон ("Ограды"). Список номинантов оглашается в прямом эфире на сайте кинопремии.

ФОТО: Певица Нюша собралась под венец (1)

ФОТО: Певица Нюша собралась под венец
Российская певица Нюша выходит замуж, утверждают таблоиды.

Киркоров построил к юбилею роскошный особняк за 12 миллионов долларов (1)

Киркоров построил к юбилею роскошный особняк за 12 миллионов долларов
В этом году Филиппу Киркорову исполнится 50 лет. К юбилею он уже сделал сделал себе шикарный подарок, пишут российские СМИ. Это дом в элитном подмосковном поселке, куда певец переселился с детьми и домочадцами.

Сергей Шнуров посвятил Ольге Бузовой матерную песенку

Сергей Шнуров
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил матерную песню телеведущей Ольге Бузовой. Видеозапись исполнения короткой композиции музыкант разместил в Instagram.
Facebook друзья
Rambler's Top100