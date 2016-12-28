Бейонсе признана главным благотворителем года среди звезд

Британский музыкант Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости в течение последнего года жизни, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

В начале этого года поклонники был шокированы неожиданным расставанием режиссёра Федора Бондарчука и его супруги Светланы. Пресса откуда-то разузнала о том, что пара больше не вместе и что главред журнала Hello съехала из семейного гнезда в “небольшую” квартиру на Патриарших прудах, пишет “Комсомольская правда”.