Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой

Дни.ру
понедельник, 31 июля 2017 г. 13:56
Певец уверяет, что у них "все было". А обвинения в пиаре на личной жизни его обижают. Мол, у него все серьезно!
© Instagram

Под занавес фестиваля "Жара" в Баку приехал Николай Басков. Со столицей Азербаджана его много связывает. "Впервые я приехал в этот удивительный город, когда мне было 15 лет – попал на прослушивание к Поладу Бюльбюль-оглы. А позже, уже в Москве, попал на прослушивание к самому Муслиму Магомаеву. Поэтому можно сказать, что мое творчество начиналось в Баку. Осенью планирую привезти сюда мое новое шоу "Игра", – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru.

Не могли мы не поинтересоваться у Николая о грядущих переменах в личной жизни, которые сегодня все живо обсуждаю – его якобы запланированную на осень свадьбу с Викторией Лопыревой. "Николай, что это было? Неужели все серьезно?", – спросили мы артиста. "Все у нас было и все еще будет. 5 го октября я, действительно, женюсь. Больше ничего на эту тему говорить не хочу – уже столько было сказано и написано про эту свадьбу, что пока добавить мне просто нечего". Басков заметил лишь, что обвинения в пиаре на свадьбе кажутся ему странными и обидными.

Поинтересовались мы у певца и подарками, которые он хотел бы получить. "Лучше всего дарить деньги, – улыбнулся артист. – Даже если по тысячи каждый даст, и то можно хорошую сумму набрать".

Дни.ру
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