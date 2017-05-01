Басков принимает экспериментальное лекарство

Николай Басков рассказал, что подвигло его добровольно пойти на эксперимент с собственным здоровьем. "Я встретился с человеком, который стоит в основе этого всего. Он – один из главных наших геронтологов. Когда я встретил его и посмотрел, как он выглядит, и узнал, сколько ему лет, на меня это произвело неизгладимое впечатление", – цитирует певца НТВ.Ru.
"Если пройдет успешно испытание на мне, если все получится, может быть, и я смогу потом сделать определенный какой-то вклад для населения", – добавил он. Впрочем, не на все процедуры готов певец. "Я не делал никакую липосакцию. Она потом собирается буграми в разных местах, поэтому это некрасиво", – отрезал он.
Скрывать секрет своей стройности певец не стал. "У меня спортивный режим. И у меня есть тренер, который мной занимается. Он же – массажист-корректор по телу, то есть это все не какие-то волшебные истории. Потом у меня всегда есть перекусы. Я ем пять раз в день", – признался Басков.
Таким образом, за девять месяцев тренировок и правильного питания ему удалось избавиться от 17 килограммов лишнего веса. Столь щепетильное отношение к собственной внешности легко объяснимо – Басков уверен, что для артиста важен не только талант, но и красота.
"Я не зарабатываю каким-то компьютерным интеллектом. И у меня нет возможности воспроизводить газ, нефть, металл, что-то еще. Я зарабатываю своим здоровьем", – отметил певец.