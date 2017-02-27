Бари Алибасов рассказал, как сцепился с Игорем Крутым

Dni.ru
понедельник, 27 февраля 2017 г. 12:53
Бари Алибасов откровенно рассказал о том, как сцепился с Игорем Крутым. Неприятный инцидент между продюсером группы "На-На" и именитым композитором случился на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой.
© RIA/Scanpix

"На таких программах всегда царит напряженная атмосфера: кто-то из артистов опаздывает на поезд, просит пропустить вперед, кто-то давно сидит и нервничает. Мы с Крутым сцепились даже не помню по какому поводу. Слово за слово, пойдем выйдем, поговорим. Конечно, не дрались. Поговорили, на этом, собственно, все и закончилось. Потом мы сидели в Сочи у бассейна, вспоминали этот эпизод и смеялись", – рассказал Бари Алибасов.

В июне продюсер группы "На-На" отметит круглую дату – Бари исполнится 70 лет. В честь такого события Алибасов готовит со своим коллективом грандиозный концерт в "Крокус Сити Холле". Мало кто знает, что когда-то в группу просился Леонид Агутин.

"Когда я собирал группу, на кастинг пришли 700 человек. Из них я выбрал только одного – Левкина. Еще одним человеком, который мне понравился, был Леонид Агутин. Он оказался единственным профессионалом. Когда взял гитару и стал петь, я понял, что передо мной сформировавшийся музыкант. Я ему сказал: "Леня, ты слишком профессионален для моей группы! У тебя так сформирована собственная позиция в музыке, что мне придется делать двойную работу. Сначала тебя переучивать, а потом учить заново!" – цитирует Бари Алибасова "Собеседник".

А еще петь в группе мечтал Николай Басков. "Я ему недавно сказал: "Коля, скажи мне спасибо. Это я тебя сделал великим! А так бы ты стоял сейчас у меня четвертым солистом!" Я помню нашу первую встречу. Он тогда появился на "Музыкальном ринге" и умолял взять его в "На-На". Но я не согласился. У меня уже было четыре солиста! Я же не могу раздувать "На-На" до хора Пятницкого! К тому моменту Левкин, Асимов, Жеребкин и Политов стали символами группы. Зачем мне пятый солист?" – задал риторический вопрос продюсер.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Бари Алибасов рассказал, как сцепился с Игорем Крутым

Бари Алибасов рассказал, как сцепился с Игорем Крутым
Бари Алибасов откровенно рассказал о том, как сцепился с Игорем Крутым. Неприятный инцидент между продюсером группы "На-На" и именитым композитором случился на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой.

ФОТО: Самые яркие наряды звезд на красной дорожке церемонии "Оскар" (2)

Oskarai 2017
Вручение самой обсуждаемой кинопремии мира "Оскар" - событие не только для мира кино, но и моды. Именно там можно увидеть во всем многообразии тенденции стиля.

Карл Лагерфельд обвинил Мэрил Стрип в "дешевом поведении"

Карл Лагерфельд обвинил Мэрил Стрип в дешевом поведении
Американская актриса Мэрил Стрип обвинила модельера Карла Лагерфельда в том, что тот испортил ей церемонию вручения премии "Оскар".

Лолите потребовалась операция после химии (5)

Лолите потребовалась операция после химии
Певица уверяет, что должна была стать "сморщенной старушенцией". Просто онa ведет не самый здоровый образ жизни.

Анисина подарила Джигурде ночь любви (16)

Анисина подарила Джигурде ночь любви
Актер Никита Джигурда встретился со своей возлюбленной фигуристкой Мариной Анисиной после пяти месяцев разлуки. Артист заявил, что жена подарила ему ночь любви.
Facebook друзья
Rambler's Top100