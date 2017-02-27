Бари Алибасов рассказал, как сцепился с Игорем Крутым

Бари Алибасов откровенно рассказал о том, как сцепился с Игорем Крутым. Неприятный инцидент между продюсером группы "На-На" и именитым композитором случился на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой.

"На таких программах всегда царит напряженная атмосфера: кто-то из артистов опаздывает на поезд, просит пропустить вперед, кто-то давно сидит и нервничает. Мы с Крутым сцепились даже не помню по какому поводу. Слово за слово, пойдем выйдем, поговорим. Конечно, не дрались. Поговорили, на этом, собственно, все и закончилось. Потом мы сидели в Сочи у бассейна, вспоминали этот эпизод и смеялись", – рассказал Бари Алибасов.

В июне продюсер группы "На-На" отметит круглую дату – Бари исполнится 70 лет. В честь такого события Алибасов готовит со своим коллективом грандиозный концерт в "Крокус Сити Холле". Мало кто знает, что когда-то в группу просился Леонид Агутин.

"Когда я собирал группу, на кастинг пришли 700 человек. Из них я выбрал только одного – Левкина. Еще одним человеком, который мне понравился, был Леонид Агутин. Он оказался единственным профессионалом. Когда взял гитару и стал петь, я понял, что передо мной сформировавшийся музыкант. Я ему сказал: "Леня, ты слишком профессионален для моей группы! У тебя так сформирована собственная позиция в музыке, что мне придется делать двойную работу. Сначала тебя переучивать, а потом учить заново!" – цитирует Бари Алибасова "Собеседник".

А еще петь в группе мечтал Николай Басков. "Я ему недавно сказал: "Коля, скажи мне спасибо. Это я тебя сделал великим! А так бы ты стоял сейчас у меня четвертым солистом!" Я помню нашу первую встречу. Он тогда появился на "Музыкальном ринге" и умолял взять его в "На-На". Но я не согласился. У меня уже было четыре солиста! Я же не могу раздувать "На-На" до хора Пятницкого! К тому моменту Левкин, Асимов, Жеребкин и Политов стали символами группы. Зачем мне пятый солист?" – задал риторический вопрос продюсер.