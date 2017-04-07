Автор "Доктора Кто" назвал нонсенсом восторг зрителей от персонажа-лесбиянки

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Lenta.ru
пятница, 7 апреля 2017 г. 14:38
Сценарист британского телесериала "Доктор Кто" Стивен Моффат считает, что радоваться новости о появлении в шоу гомосексуальной героини недопустимо. Об этом сообщает The Guardian.
© AFP/Scanpix

По его мнению, появление на экране персонажей-геев должно восприниматься как нормальное явление, а не вызывать фурор.

"Хочу прояснить ситуацию: мы не ждем аплодисментов за это. Это минимальный уровень репрезентации гомосексуализма, который должен быть на телевидении, и корректным отзывом был бы вопрос: "Почему вы так долго не решались на это?", а не "Какие молодцы"", — заявил Моффат.

Ранее в апреле стало известно, что новая спутница главного героя в сериале станет лесбиянкой. Персонажа сыграет Перл Маки. Сообщается, что героиня по имени Билл появится только в десятом сезоне, после чего исчезнет вместе с Доктором в исполнении Питера Капальди.

Премьера десятого сезона "Доктора Кто" состоится весной. Последний эпизод с участием Перл Маки выйдет в конце декабря. Ее персонаж станет первым гомосексуальным спутником Доктора.

"Доктор Кто" (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале "Би-би-си". Его главный герой — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием ТАРДИС, а также переживающий реинкарнации, из-за чего эту роль постоянно исполняют разные актеры.

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