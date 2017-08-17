Аукцион вещей Элвиса Пресли принес 1,5 миллиона долларов

Gazeta.ru
четверг, 17 августа 2017 г. 15:36
Аукцион вещей, принадлежавших королю рок-н-ролла Элвису Пресли, принес 1,5 млн долларов, сообщает Bloomberg.
© Vida Press

Торги были приурочены к 40-летию со дня смерти музыканта. Пресли скончался 16 августа 1977 года.

Аукцион проходил в Мемфисе, где расположена резиденция артиста. Один из сценических костюмов, в котором Пресли выступал в 1975-м, продали за 250 тысяч долларов.

Популярностью пользовались и ювелирные изделия, в том числе ожерелье (139 тыс.) и кольцо (112,5 тыс.).

Также были выставлены на продажу различные документы. В общей сложности фанатам Пресли предложили 315 лотов.

Gazeta.ru
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