Аудитор "Оскара" извинился за ошибку с "Лунным светом" и "Ла-Ла Лендом"

Gazeta.ru
понедельник, 27 февраля 2017 г. 18:56
Аудитор премии "Оскар", компания PricewaterhouseCoopers извинилась за ошибку с фильмами "Лунный свет" и "Ла-Ла Ленд", сообщает Variety.
Oskarų statulėlė
© Scanpix

"Мы приносим искренние извинения "Лунному свету", "Ла-Ла Ленду", Уоррену Битти, Фэй Данауэй и зрителям "Оскара" за ошибку, сделанную во время объявления премии за "Лучший фильм", – говорится в заявлении аудиторской компании.

Как пояснили в PricewaterhouseCoopers, Битти и Данауэй, объявлявшим победителя, ошибочно вручили не тот конверт. В настоящее время компания проводит расследование.

В заявлении также говорится, что PricewaterhouseCoopers ценит изящество, с которым номинанты, Академия кинематографических искусств и наук, канал ABC и ведущий церемонии Джимми Киммел нашли выход из ситуации.

Комментариев со стороны киноакадемии пока не поступало, однако организация разослала СМИ заявление от PWC.

Gazeta.ru
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