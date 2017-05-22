Арнольд Шварценеггер снимется в шестой части "Терминатора"‍

Бывший губернатор американского штата Калифорния рассказал, что недавно встречался с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить продолжение франшизы. "Фильм возвращается. Он движется вперед. У Кэмерона есть несколько хороших идей, как продолжить франшизу", - заявил 69-летний актер, добавив, что он тоже будет сниматься в следующем фильме.

В начале апреля Шварценеггер опроверг заявления о том, что "Терминатор" не будет продолжаться. Тогда он заверил, что с нетерпением ждет предложения сняться в следующем фильме.

Ранее пресса сообщила, что студия Paramount объявила о прекращении финансирования франшизы. Отмечалось, что шестой и седьмой эпизоды проекта не будут сняты. До этого предполагалось, что очередная часть картины выйдет в 2018 году. Джеймс Кэмерон может перезапустить франшизу после того, как в 2019 году к нему вернутся права на нее.

Первый "Терминатор" вышел на экраны в 1984 году. В 1991 году Кэмерон выпустил "Терминатор-2: Судный день". В 2003 году на экраны вышел "Терминатор-3: Восстание машин". В 2009 году состоялась премьера фильма "Терминатор: Да придет спаситель". В 2008 году также был снят телевизионный сериал "Терминатор: Хроники Сары Коннор", но был закрыт после второго сезона из-за низких рейтингов. В 2015 году на экраны вышел фильм "Терминатор: Генезис" с Арнольдом Шварценеггером, Эмилией Кларк, Джейсоном Кларком и Джайем Кортни в ролях.