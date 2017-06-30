Армен Джигарханян отсудил у бывшей жены 74 тысячи долларов

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на ТАСС, согласно решению суда, Власова должна выплатить экс-супругу 74 тысячи долларов, полученных от продажи дома в США. В своем иске Джигарханян требовал взыскать с бывшей жены половину суммы и проценты.

Ранее суд уже постановил отказать Власовой в иске о разделе имущества, касавшемся их квартиры в Москве и автомобиля.

Как уже сообщалось, Джигарханян и Власова развелись в 2015 году.