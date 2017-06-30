Армен Джигарханян отсудил у бывшей жены 74 тысячи долларов

ru.DELFI.lt
пятница, 30 июня 2017 г. 13:56
Российский актер Армен Джигарханян выиграл суд у бывшей жены Татьяны Власовой.
© RIA/Scanpix

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на ТАСС, согласно решению суда, Власова должна выплатить экс-супругу 74 тысячи долларов, полученных от продажи дома в США. В своем иске Джигарханян требовал взыскать с бывшей жены половину суммы и проценты.

Ранее суд уже постановил отказать Власовой в иске о разделе имущества, касавшемся их квартиры в Москве и автомобиля.

Как уже сообщалось, Джигарханян и Власова развелись в 2015 году.

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