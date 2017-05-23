Ариана Гранде приостановила гастроли из-за взрыва в Манчестере

По имеющейся информации, Гранде не будет выступать в четверг, 25 мая, в Лондоне.

Как рассказали источники, певица решила приостановить весь свой европейский тур на неопределенный срок. Концерты должны были состояться, помимо Великобритании, в Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.

Также утверждается, что Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, когда певица будет к этому эмоционально готова.

Ранее сообщалось, что Гранде прокомментировала взрыв на ее концерте.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв. Полиция Манчестера подтвердила, что в результате погибли 22 человекa, около 50 пострадали. Полиция рассматривает произошедшее как теракт, пока не будет получено информации, которая это опровергнет.