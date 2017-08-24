Аргентинец потратил тысячи долларов на операции и стал эльфом

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Lenta.ru
четверг, 24 августа 2017 г. 11:12
Аргентинский студент потратил 46 тысяч долларов на пластическую хирургию, чтобы стать похожим на эльфа, сообщает издание Daily Mirror.
© Instagram

Ради своей мечты 26-летний Луис Падрон перенес ринопластику, липосакцию челюсти, а также операцию по смене цвета глаз. Кроме того, он отбеливает кожу и волосы при помощи специальных красителей. Эти процедуры обходятся ему в пять тысяч долларов в месяц.

В начале августа Падрон сделал еще одну косметическую операцию. Теперь он обладает необычно высоким лбом и сердцевидной линией волос, как у эльфов из кинотрилогии "Властелин колец". В ближайшем будущем 26-летний аргентинец планирует изменить форму ушей, удалить несколько ребер, изменить разрез глаз и удлинить конечности.

Падрон утверждает, что его не пугает боль от операций. "Я хочу быть эльфом, ангелом и фантазией, моя цель – выглядеть не как человек, стать неземным, изящным и хрупким", — рассказал он.

Lenta.ru
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