Анжелика Варум вступилась за внешний вид зятя, которого назвали “бомжом”

Фото с торжества Варум позже опубликовала в своем инстаграм и тут же получила волну критики. Внешний вид парня — длинные волосы, борода и черные очки — не пришлись по вкусу поклонникам Леонида и Варум.

“Выглядит как бомж, и рубаха торчит… а волосы, усы, фу”, “Жениха срочно подстричь))”, “А чей это сын с бородой?”, “Это сын Леонида!!! Боже, как же он похож на папу_)))”, “У него стиль такой,может он рок-музыкант))”, “Слева персона не вписывается в эту семью!ужас!”, — посетовали фанаты звезд.

В итоге, сама певицп не выдержала и Анжелика не выдержала и вступилась за будущего зятя:

“Почитала комментарии к предыдущему моему посту. Спешу выступить в защиту моего “зятя”, поскольку ”…проводить его по уму”, многим из моих подписчиков, не представится возможным))) Зовут его Марк. Ему 21 год. Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке. Он потрясающий музыкант, без вредных привычек))) Направление, которое он “исповедует”, называется концептуальный рок. За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек”.

A post shared by Анжелика Варум (@avarum) on May 14, 2017 at 3:32pm PDT

А что касается внешнего вида и мешковатого пиджака, то по словам Варум, парню пришлось надеть его с плеча ее друга, так как он не был готов отмечать День матери в ресторане, где обязательно нужно быть в костюме.

К слову, как-то раз о будущем зяте высказался и Агутин. “Так было странно — время так бежит молниеносно. И вроде бы вот они только что были такими маленькими. И вдруг рядом — такой бойфренд волосатый с гитарой, кубинец. Я говорю: “Лиза, ну нельзя было найти нормального музыканта, почему сразу барабанщик?” Но оказалось, что он офигенно играет. Конечно, я боюсь стать дедом раньше времени, но что же тогда — детей не заводить, если бояться всего подряд?“ — рассудил Леонид.