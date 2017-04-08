Анну Калашникову обвинили в безвкусице

“Девочки, я не знаю как вы, а я без ума от френча, — поделилась Калашникова. — И никак не могу заставить себя сделать что-то другое. Мне кажется, что именно френч придаёт рукам изящество и ухоженность, а ногтям здоровый и естественный вид. Ну и чтобы не надоедал, постоянно придумываю интересные дизайны — добавляю стразы или камушки”.

Поклонники на слова Анны отреагировали негативно, напомнив, что френч (французский маникюр), а тем более стразы — это давно неактуально.

“Стразы, камушки, росписи, лепка… Это все уже давно не актуально! Это всегда говорит о том, что девушка из провинции. Минимализм — это элегантно, женственно и дорого”; “Френч я тоже люблю, но кроме страз и камней, считаю, что точно по-деревенски!”; “что-то френч стремный. Я такой сама себе в 6 классе корректором рисовала”, — написали читатели странички Калашниковой в социальной сети.