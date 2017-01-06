Анна Семенович готова к статусу матери-одиночки

Бублик
пятница, 6 января 2017 г. 15:09
Артистка рассказала, что сможет обеспечить будущих наследников. По мнению женщины, рожать ребенка нужно, в первую очередь, для себя. Она не исключает того, что рядом должен находиться любимый мужчина. Однако, по мнению певицы, надо всегда быть готовой к тому, что избранник может оставить семью, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

В течение длительного периода времени Анна Семенович не решалась общаться на тему материнства. Однако теперь она все чаще говорит о пополнении в семье, заявляя, что до 30 лет вообще не думала об этом. При этом артистка придерживается мнения, что рожать детей нужно не для мужчины, а для себя. Анна уверяет, что видела много семейных драм и трагедий, когда браки распадались по инициативе представителей сильного пола. Они снимали с себя обязанности главы семейства и и оставляли жену и ребенка.

Исполнительница утверждает, что необходимо подготовиться к тому, что после появления малыша избранник может захотеть разорвать отношения. По словам Семенович, миллионы мужчин не выдерживают того давления, под каторое попадают в этот момент, они быстро перестают бороться. По этой причине любой женщине крайне важно думать о том, что беременность стала лучшим подарком судьбы именно для нее.

“Я вообще считаю, что каждая женщина должна рожать по большому счету для себя. Ведь сколько историй, когда рожают “для мужчины”, а потом он бросает ее с ребенком. Миллионы!” — заявляет Анна.

Стоит отметить, что при таком настрое Анна не отменяет того факта, что идеальными были бы те отношения, где все же есть любимый и заботливый мужчина, который полюбит своего малыша и не разойдется с матерью ребенка. Семенович акцентирует внимание на том, что дети всегда должны быть желанными, иначе с самого рождения они будут обречены на несчастья. По словам артистки, очень важно, чтобы родители оберегали малыша и заботились о нем.

“Конечно, мне бы хотелось, чтобы мой ребенок был желанным не только для меня, но и для его отца. Важно, чтобы первое дыхание малыша в животе матери было сподвигнуто любовью. Каждая беременность — Божий промысел”, — призналась Семенович.

Надо сказать, что Анна Семенович считает неправильным устанавливать для женщин возрастные рамки. Ей неприятно, что общество мыслит стереотипами и думает о том, что рожать после 30 лет бессмысленно. Знаменитость уверенно заявляет, что беременность облагораживает в любом возрасте. Главное, как рассказала певица, осознанно подойти к этому моменту. Анна следит за своим здоровьем, правильно питается, поэтому планирует рожать первенца примерно в 40 лет. Важным для нее остается то, чтобы рядом был нужный человек. “Я мечтаю о том, чтобы в момент зачатия я любила будущего отца ребенка, а он любил меня. То, как мать ощущает себя во время беременности, с каким настроем она носит малыша — все это отразится на его дальнейшей судьбе”, — рассказала артистка в интервью Teleprogramma.pro.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

У Яны Рудковской - проблемы из-за младшего сына

У Яны Рудковской - проблемы из-за младшего сына
6 января сыну продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Саше исполнится четыре года. Неприятный сюрприз для маленького мальчика и его родителей в канун дня рождения приготовили недоброжелатели звездного семейства, пишет Starhit.

Анна Семенович готова к статусу матери-одиночки

Анна Семенович готова к статусу матери-одиночки
Артистка рассказала, что сможет обеспечить будущих наследников. По мнению женщины, рожать ребенка нужно, в первую очередь, для себя. Она не исключает того, что рядом должен находиться любимый мужчина. Однако, по мнению певицы, надо всегда быть готовой к тому, что избранник может оставить семью, пишет Starhit.

ВИДЕО: Светлана Бондарчук показала роскошное тело (2)

ВИДЕО: Светлана Бондарчук показала роскошное тело
Не в пример своим звездным коллегам, телеведущая и редактор одного из глянцевых журналов Светлана Бондарчук отдыху в дальних теплых краях предпочла горы Северного Кавказа, пишет Starhit.

ВИДЕО: В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц "киндер-сюрпризов" (2)

ВИДЕО: В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц киндер-сюрпризов
Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри, передает Associated Press.

Скончался звезда "Танцора диско" (1)

Скончался звезда Танцора диско
Известный актер Ом Пури скончался на 67-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти звезды "Танцора диско" стал сердечный приступ — сообщает интернет-газета Dni.ru.
Facebook друзья
Rambler's Top100