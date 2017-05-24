Анна Седокова готовится к свадьбе

В недавнем откровенном интервью Седокова расставила все точки над “i” по поводу своих отношений с второй половинкой. Анна отметила, что ее возлюбленный радуется появлению долгожданного малыша. “Мы с его папой счастливы, что так получилось. Оба безумно любим сына”, — поведала звезда.

По признанию исполнительницы, в ближайшем будущем в ее жизни произойдут значительные перемены. Как выяснилось, звезда намерена узаконить отношения со своим избранником.

“В вопросах семьи я достаточно консервативна. Я считаю, что главный в семье — мужчина. А роль женщины — помогать, поддерживать, оберегать, заботиться и любить. Я два раза была замужем, сейчас выхожу в третий раз”, — рассказала знаменитость.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on May 21, 2017 at 5:16am PDT

Таким образом, Анна Седокова подтвердила, что получение предложение руки и сердца. В марте певица намекнула, что собирается выйти замуж. “Мне все же придется изменить статус свободной девушки. Люблю его, не могу… А если конкретней… Жизнь удивительная и такая невероятная! Люблю ее, не могу”, — сообщила звезда поклонникам. Подписчики Анны тут же начали поздравлять ее с грядущим изменением семейного положения.

Новость о предполагаемой помолвке Седоковой не вызвала удивление среди ценителей ее творчества. Ранее знаменитость регулярно делилась фотографиями шикарных букетов цветов, которые, как заключили ее поклонники, была подарены Анне второй половинкой. Фанаты артистки пришли к выводу, что у ее избранника серьезные намерения. Да и сама певица в последнее время словно светилась от счастья, рассказывая подписчикам новости из своей жизни.

Напомним, что Анна Седокова родила прелестного малыша в элитной клинике, расположенной в США. Журналисты сообщили, что отцом ребенка звезды является ее избранник — бизнесмен Артем Комаров. По некоторым данным, возлюбленный исполнительницы готовился вылететь в Калифорнию к своей второй половинке, когда узнал радостную новость.

Сама Седокова предпочитает не делиться подробностями о своем молодом человеке. “Я не мать-одиночка. Каждый день учит меня тому, что нет единственно правильных решений”, — призналась певица “Телепрограмме”.