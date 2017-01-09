Анна Михалкова сильно похудела к Новому году

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понедельник, 9 января 2017 г. 17:05
Всю свою сознательную жизнь Анна Михалкова старается держать себя в форме. Три года назад, когда старшая дочь известного режиссера родила третьего ребенка — дочь Лиду, ей удалось существенно сбросить вес, но потом домашние хлопоты, работа, занятость в благотворительных проектах заставили актрису немного отойти от цели сохранение стройной фигуры. Но недавно, кажется, Михалкова решила объявить лишнему весу новую войну. И кажется, пока она ее выигрывает, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

Свежее фото, которое представительница известно фамилии опубликовала в соцсетях очень удивило поклонников, ведь на нем актрису не узнать.

На свежем фото Михалкова-старшая выглядит женственной и стройной, пользователи соцсети даже сравнивают актрису со школьницей и признаются, что не сразу узнали Анну на снимке.

“Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское. Ну как-то так…”, — подписала селфи Михалкова.

Поклонники тут отозвались комплиментами в комментариях.

“На этой фотографии я вас даже не узнала. Красотка! Вам очень идет красная помада”, “Аня, вы на этойТ фотографии похожи на девушку Бонда Леа Сейду”, “Аня?! Да вас не узнать!”, “И я не узнала. Вы очень помолодели и похорошели, худеть больше не надо”, “Выглядите роскошно!”, “Как вам идет стройность, шикарно!”, “Аня, желаю тебе удивляться и удивлять, не надо худеть, ты и так хорошенькая”, — написали подписчики ее аккаунта.

Напомним, Анна Михалкова в браке 16 лет. От мужа- бизнесмена Альберта Бакова актриса родила троих детей: сыновей — Андрея и Сергея и дочь Лиду.

По словам звезды отечественного кинематографа, для нее гораздо важнее ее наследники, а не работа.

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