Анисина внезапно передумала разводиться с Джигурдой

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SHOWTIME!
пятница, 17 марта 2017 г. 19:39
Российская фигуристка Марина Анисина неожиданно озадачила всех, кто следил за ее семейными неурядицами, - спортсменка заявила, что дала Никиту Джигурде возможность отозвать иск о разводе.
© RIA/Scanpix

""Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались 100% клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе", - написала Анисина в Instagram, чем очень удивила своих подписчиков. Многие из них уверены, что это шутка, другие же начали поздравлять Анисину, указывая, что сохранить семью важнее всего.

Наркотики,оргии ,измены Джигурды оказались 100% клеветой,навязанные злопыхателями!Я потрясена!Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!#маринаанисина#marinaanissina#развод#сплетни#ложь#клевета#любовь

A post shared by Анисина Марина (@marinanisina) on Mar 16, 2017 at 3:43pm PDT

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