Анисина внезапно передумала разводиться с Джигурдой

Российская фигуристка Марина Анисина неожиданно озадачила всех, кто следил за ее семейными неурядицами, - спортсменка заявила, что дала Никиту Джигурде возможность отозвать иск о разводе.
""Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались 100% клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе", - написала Анисина в Instagram, чем очень удивила своих подписчиков. Многие из них уверены, что это шутка, другие же начали поздравлять Анисину, указывая, что сохранить семью важнее всего.