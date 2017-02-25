Анисина подарила Джигурде ночь любви

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Dni.ru
суббота, 25 февраля 2017 г. 13:44
Актер Никита Джигурда встретился со своей возлюбленной фигуристкой Мариной Анисиной после пяти месяцев разлуки. Артист заявил, что жена подарила ему ночь любви.
© RIA/Scanpix

Встреча супругов состоялась 23 февраля в девятую годовщину их свадьбы. На своей странице в соцсети Джигурда выложил совместный снимок с Анисиной, дополнив фотографию стихотворением. Судя по строчкам, написанным актером, это была прощальная встреча.

"Мне НОЧЬ ЛюбвИ прощАльной
подарИла моЯ Богиня АНИС...
и я овладел секретною ТАЙНОЙ,
не говорЯ: РОДная, ВЕРНИСЬ...
СКАЖУ: будь СЧАСТЛИВА, -
летЯ – в ВЫСЬ!", – написал Никита Джигурда..

Что подразумевает актер под словами "ночь любви" осталось без пояснения. Ранее сообщалось, что прилетев в Россию из Франции на съемки программы "Прямой эфир" Анисина, остановится у подруги.

Ранее Никита рассказал изданию Dni.Ru, что Анисина готова вернуться к нему, если тот покрасит бороду и усы. Спустя несколько дней актер выполнил условие фигуристки. "Теперь к 23 февраля и к девятилетию со дня нашей свадьбы всех ждет сюрприз", – заявил Джигурда.

Напомним, Анисина и Джигурда развелись в декабре прошлого года. Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами, Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита, надеясь вернуть возлюбленную, снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. Супругам дали 40 дней на примирение.

Dni.ru
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