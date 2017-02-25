Анисина подарила Джигурде ночь любви

Актер Никита Джигурда встретился со своей возлюбленной фигуристкой Мариной Анисиной после пяти месяцев разлуки. Артист заявил, что жена подарила ему ночь любви.

Встреча супругов состоялась 23 февраля в девятую годовщину их свадьбы. На своей странице в соцсети Джигурда выложил совместный снимок с Анисиной, дополнив фотографию стихотворением. Судя по строчкам, написанным актером, это была прощальная встреча.

"Мне НОЧЬ ЛюбвИ прощАльной

подарИла моЯ Богиня АНИС...

и я овладел секретною ТАЙНОЙ,

не говорЯ: РОДная, ВЕРНИСЬ...

СКАЖУ: будь СЧАСТЛИВА, -

летЯ – в ВЫСЬ!", – написал Никита Джигурда..

Что подразумевает актер под словами "ночь любви" осталось без пояснения. Ранее сообщалось, что прилетев в Россию из Франции на съемки программы "Прямой эфир" Анисина, остановится у подруги.

Ранее Никита рассказал изданию Dni.Ru, что Анисина готова вернуться к нему, если тот покрасит бороду и усы. Спустя несколько дней актер выполнил условие фигуристки. "Теперь к 23 февраля и к девятилетию со дня нашей свадьбы всех ждет сюрприз", – заявил Джигурда.

Напомним, Анисина и Джигурда развелись в декабре прошлого года. Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами, Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита, надеясь вернуть возлюбленную, снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. Супругам дали 40 дней на примирение.