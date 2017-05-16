Анисина и Джигурда снова вместе и ждут ребенка

Фигуристка Марина Анисина и артист Никита Джигурда воссоединились. Поклонники пары уверены, что скоро у бывших супругов родится третий ребенок. По крайней мере, на это весьма прозрачно намекают последние публикации Анисиной в соцсетях.
На одном из свежих снимков Марина Анисина держит в руках аппарат для приготовления детского питания. "Наследство мы получим в конце мая,в начале июня! Джигурда от радости чуть не скупил пол детского магазина", - подписала она фотографию. В другой публикации она выложила видео с Джигурдой, подписав его так: "Церковный иерарх,который венчал нас с Никитой и крестил наших деток, ещё тогда убеждал меня,что у нас с Джигурдой будет минимум трое детёнышей". Из чего подписчики Анисиной сделали вывод, что она беременна.
Напомним, Никита Джигурда и его экс-супруга были разведены в конце марта этого года. Развод сопровождался скандальными признаниями обеих сторон.