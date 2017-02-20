Анджелина Джоли высказалась о Брэде Питте и Трампе

По словам Анджелины, фильм, в котором она выступила в качестве режиссера, призван помочь жителям Камбоджи открыто рассказать о глубоких травмах, полученных в тот период.

Во время геноцида в этой стране погибло около 2 миллионов человек.

Джоли, ставшая специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, впервые побывала в Камбодже еще в 2001 году во время съемок фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

Позже она усыновила в Камбодже своего старшего сына, Мэддокса.

"Я приехала в эту страну, влюбилась в ее народ и узнала ее историю. - рассказала она в интервью корреспонденту Би-би-си Ялде Хаким. - И тогда я поняла, как мало я на самом деле знаю об окружающем мире. Эта страна стала для меня пробуждением. И я всегда буду благодарна этой стране. Наверное, я никогда не смогу вернуть всего того, что эта страна дала мне".

Фильм "Сначала они убили моего отца" снят по одноименной книге писательницы Лун Ун. Ей было пять лет, когда режим красных кхмеров под руководством Пол Пота, правивший в стране с 1975 по 1979 год, заставил ее семью покинуть свой дом в столице Пномпене. По некоторым подсчетам около 2 млн человек - почти четверть населения страны - были убиты режимом или умерли от голода и непосильной работы. "Я решила, что эта война и то, что произошло с этими людьми 40 лет назад, не были осмыслены в достаточной мере", - рассказала Джоли.

Фильм по большей части озвучен на кхмерском языке, и хотя, по словам Джоли, она стремилась к тому, чтобы мир лучше понял то, что произошло в Камбодже, она также надеется, что он произведет впечатление и на местных жителей. "Надеюсь, это поможет людям выговориться, - сказала актриса, - ведь многие свидетели тех событий не рассказывали о них своим детям".

Переживая трудные времена

Мировая премьера фильма, созданного компанией Netflix, состоялась в храмовом комплексе Ангкор-Ват к северу от современного города Сиемреап, где снимались многие эпизоды фильма "Расхитительница гробниц". На премьере вместе с Джоли и ее шестью детьми присутствовал король Камбоджи Нородом Сиамони, в 2005 году даровавший актрисе гражданство своей страны в знак признательности за работу фонда по охране окружающей среды, учредителем которого стала Джоли.

В этот день Джоли впервые появилась на публике после того, как в сентябре прошлого года подала на развод с Брэдом Питтом. Питт и Джоли были вместе с 2004 года, однако официально поженились лишь в августе 2014. "Это было тяжело, - призналась актриса. - Многие люди оказываются в такой ситуации. Вся моя семья прошла через трудные времена. Но все мое внимание сосредоточено на моих детях, наших детях. "Мы семья и всегда будем семьей, и это помогает мне справиться. Я справляюсь и нахожу выход из ситуации, делая так, чтобы мы становились сильнее и ближе", - добавила она.

Недавно Джоли написала в New York Times статью в ответ на запрет на иммиграцию из семи мусульманских стран, введенный Дональдом Трампом, в которой призывает Америку принимать решения, основанные на фактах, а не страхах. Она не была расположена говорить конкретно о Трампе, однако сказала, что "американский народ - это больше, чем любой президент". "Я верю в свою страну, - подчеркнула актриса, - в те принципы, на которых она построена, в те ценности, которые ей дороги. И я считаю, что многое из того, что мы слышим, что построено на чувстве распространения страха или ненависти или разделении людей по признаку расы или убеждений, на самом деле чуждо Америке". "И что удивительно, мы видим, как люди по всему миру начинают выступать за свои гражданские свободы и права и то, во что они верят. Мы в Америке слышим, как люди говорят: "это не по-американски, это неконституционно. И я так считаю".