Анджелина Джоли купила роскошный дом в Лос-Анджелесе

Оба дома расположены в Лос-Фелис - излюбленном районе звезд шоу-бизнеса еще со времен так называемого "золотого века" Голливуда.

Купленный Джоли особняк когда-то принадлежал Чарли Чаплину, позднее его владельцем был режиссер Сесил Блаунт Демилль, чьим именем теперь названа проходящая по поместью улица.

Недвижимость оценивается примерно в 25 миллионов долларов, сообщает Top Real Estate Deals, однако Анджелина Джоли купила его за чуть меньшую сумму.

В доме 6 спален и 10 ванных комнаты, есть отдельно стоящий гараж, дом для гостей и крытый бассейн с тренажерным залом.

По соседству с актрисой располагаются особняки Натали Портман, Кристен Стюарт, Кейси Аффлека, музыканта will.i.am. и других знаменитостей.