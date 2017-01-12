Анджелина Джоли и Брэд Питт сохранят в тайне детали развода

“Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и скорейшего разрешения любых остающихся вопросов”, — сообщил один из иностранных телеканалов с отсылкой на заявление пары.

Ранее Брэд Питт добивался временной опеки над детьми. Однако судья тогда отклонил его запрос. К тому же, по информации источников, актер может видеться с дочерями и сыновьями лишь в присутствии соцработника и после того, как он предоставит результаты анализов крови. Звезду кино подозревали в употреблении алкоголя и наркотиков, поэтому его заставили проходить эту процедуру. Тем не менее, Брэду удалось увидеться с наследниками в конце декабря. Звезда кино встретился с 15-летним Мэддоксом, 13-летним Паксом, 11-летней Захарой, 10-летней Шайло, и двойняшками Ноксом и Вивьен. “Брэд подарил им подарки, которые были очень трогательными”, — рассказал источник зарубежного издания.

Несмотря на некоторые трудности, ранее возникавшие между супругами, теперь они приняли решение “выступать единым фронтом”, чтобы защитить детей.

Напомним, что в конце сентября стало известно, что Анджелина Джоли подала документы на развод. В качестве причины актриса указала “непримиримые разногласия между супругами”. К тому же, появилась информация об излишней агрессии Питта по отношению к жене. По некоторым данным, их сын Мэддокс даже смог заснять несколько ссор родителей на телефон.“Мэддокс очень близок с матерью, у них невероятная связь, он всегда на ее стороне, так что, эти его записи могут уничтожить Брэда”, — говорили в окружении Джоли.