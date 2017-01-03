Анджелина Джоли гуляет с детьми на горнолыжном курорте

SHOWTIME!
вторник, 3 января 2017 г. 15:03
Папарацци продолжают охотиться за Анджелиной Джоли. Кинозвезда отправилась вместе с детьми на горнолыжный курорт. В таблоидах появились фотографии семейства.
Angelina Jolie
© Vida Press

Напомним, что осенью прошлого года Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Позже сообщалось, что дети останутся жить с матерью, а отцу разрешено с ними встречаться раз в неделю под присмотром специалистов.

Папарацци сфотографировали актрису во время прогулки по фешенебельному горнолыжному курорту Крестед Бьютт в штате Колорадо. Анджелина взяла с собой младшую дочку – 8-летнюю Вивьен. Сама Джоли прогуливалась по улицам в теплом пуховике с надвинутым по самые брови капюшоном. В то время как крошка Вивьен была одета в легкую курточку и ходила на морозе без головного убора.

Более того, актриса еще и купила дочке мороженое. Учитывая, что температура в Крестед Бьютт в эти дни – от минус шести до минус двенадцати градусов, как минимум ангина девочке обеспечена, пишет "RenTV.

SHOWTIME!
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