Андрей Малахов уехал худеть в Испанию

Телеведущий вместе с женой Натальей Шкулевой уехал в оздоровительную клинику на средиземноморском побережье Испании. Там звездная пара под присмотром диетологов избавляется от лишних килограммов, набранных во время новогодних застолий.

Снимком из клиники Малахов поделился в Инстаграме: телеведущий сфотографировался в тренажерном зале. При этом Андрей совершенно не выглядит поправившимся, но, видимо, телеведущий все же недоволен своей посленовогодней формой.

- Сжигаю съеденное и выпитое за новогодним столом с помощью электростимуляции и команды опытных инструкторов лучшего СПА в Испании! В очереди на ток. Даешь электрификацию всех тел! — подписал снимок Андрей.

A photo posted by @malakhov007 on Jan 3, 2017 at 3:21am PST

Телеведущий решил постройнеть в велнесс-клинике “Sha”, расположенной на побережье Коста-Бланка неподалеку от Аликанте. Этот элитный курорт давно облюбовали отечественные знаменитости и просто состоятельные россияне — здесь, например, худели Максим Виторган и Ксения Собчак. Заплатив 4100 евро за курс и проголодав в клинике семь дней, Ксения тогда скинула два килограмма, чем очень гордилась. Удалось ли похудеть ее мужу, Собчак скромно умолчала.

Среди фирменных блюд местного ресторана значатся крем-супы, тартар из тунца и органические овощи на гриле. Пациентов жестко ограничивают в еде, предлагая им крошечные порции. Зато все — исключительно полезное для здоровья, плюс свежевыжатые соки и оздоровительные коктейли.